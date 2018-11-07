"В лучших традициях холодной войны". Эксперт о разведке США в районе Крыма

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у Керченского пролива, сообщают СМИ. Такие полеты лишь нагнетают обстановку, считает военный политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США 6 ноября провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова, сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter-аккаунте.

Самолет с бортовым номером 168764 приближался к береговой линии полуострова на расстояние 24,61 километра. Он входит в состав десятой патрульной эскадрильи (VP-10 "Red Lancers") ВМС США. Это воздушное судно предназначено для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, для разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.

Ранее в тот же день, исходя из данных PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk, который провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ увеличилась. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Такая разведка – в традициях холодной войны, полагает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Если учесть наши отношения с США, то эти полеты, естественно, — с разведывательными целями. Основная их задача – выявить узлы обороны, уровень защиты, средства ПВО. Такая разведка – в лучших традициях времен холодной войны. И это вызывает некоторую озабоченность. Политика Дональда Трампа совершенно непредсказуема: от сближения с Россией до полной конфронтации. Это сильно нагнетает обстановку. Ни одной стране не понравится, когда проводятся такие разведывательные миссии у ее границ. Обычно такое происходит перед нападением. Мы, например, не проводим разведывательных полетов над территорией США. Мы мирная страна, а со стороны США можно ожидать чего угодно", — сказал Олег Глазунов.