Политолог: для новых санкций против России у США мало креативных поводов

Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует введения новых антироссийских санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипаля", заявила РИА новости представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от нас введения дополнительных санкций", — ответила она на вопрос РИА Новости о том, каковы дальнейшие действия госдепартамента после заявления о невыполнении Москвой американских условий.
Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. Предполагается, что в случае невыполнения этих условий Вашингтон введет вторую часть санкций против России, но после консультаций Госдепа и конгресса США.
Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik рассказал, зачем США вновь поднимают "дело Скрипаля".
"Это продуманный план давления на Россию. Но есть некоторая загвоздка: очень мало реально ярких, креативных поводов. Очень тяжело доказать, допустим, причастность России к "делу Скрипалей". Второй повод давления на Россию – это, как они пишут, "влияние на выборы в США". Посмотрим на реакцию политических сил после этих выборов. Они сейчас выбирают, к какому из этих поводов склониться, – новых создать пока не могут. Это огромная пиар-кампания, машина, которую надо чем-то кормить. Со временем любая история либо требует подтверждения, либо тихонечко умирает. Они постоянно добавляют какие-то новые "открытия", которые вызывают недоумение. Но на самом деле, такая политика в отношениях с ядерной державой чревата дальнейшим ухудшением отношений между Востоком и Западом, между Россией и западным миром. Элиты западного мира деградировали и играют с огнем", — сказал Андрей Суздальцев.
По его мнению, в США делают такие заявления именно перед предстоящей краткой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже и в свете подготовки полноформатных переговоров двух лидеров.
"В понимании западного мира, и прежде всего, американцев, они абсолютно правы, их правота не требует доказательств, и все встречи подаются так, будто приезжает глава мира и ставит на вид всему миру. В данном случае, в их понимании, Россия – это страна, которая должна покориться, согласиться. Это, на их взгляд, даже не противостояние, а наказание. Это подается как демонстрация главенства США в мире", — считает Андрей Суздальцев.