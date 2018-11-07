Политолог: для новых санкций против России у США мало креативных поводов

В Госдепе заявили о возможности новых санкций против России из-за "дела Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев рассказал, зачем американская сторона вновь поднимает эту тему.

Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует введения новых антироссийских санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипаля", заявила РИА новости представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от нас введения дополнительных санкций", — ответила она на вопрос РИА Новости о том, каковы дальнейшие действия госдепартамента после заявления о невыполнении Москвой американских условий.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. Предполагается, что в случае невыполнения этих условий Вашингтон введет вторую часть санкций против России, но после консультаций Госдепа и конгресса США.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik рассказал, зачем США вновь поднимают "дело Скрипаля".

"Это продуманный план давления на Россию. Но есть некоторая загвоздка: очень мало реально ярких, креативных поводов. Очень тяжело доказать, допустим, причастность России к "делу Скрипалей". Второй повод давления на Россию – это, как они пишут, "влияние на выборы в США". Посмотрим на реакцию политических сил после этих выборов. Они сейчас выбирают, к какому из этих поводов склониться, – новых создать пока не могут. Это огромная пиар-кампания, машина, которую надо чем-то кормить. Со временем любая история либо требует подтверждения, либо тихонечко умирает. Они постоянно добавляют какие-то новые "открытия", которые вызывают недоумение. Но на самом деле, такая политика в отношениях с ядерной державой чревата дальнейшим ухудшением отношений между Востоком и Западом, между Россией и западным миром. Элиты западного мира деградировали и играют с огнем", — сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, в США делают такие заявления именно перед предстоящей краткой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже и в свете подготовки полноформатных переговоров двух лидеров.

"В понимании западного мира, и прежде всего, американцев, они абсолютно правы, их правота не требует доказательств, и все встречи подаются так, будто приезжает глава мира и ставит на вид всему миру. В данном случае, в их понимании, Россия – это страна, которая должна покориться, согласиться. Это, на их взгляд, даже не противостояние, а наказание. Это подается как демонстрация главенства США в мире", — считает Андрей Суздальцев.

