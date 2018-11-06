Политолог: не надо смотреть, что Тимошенко – "женщина со светлыми волосами"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации "репрессий и террора" против нее и ее сторонников. Политическую ситуацию на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировала политолог Наталья Макеева.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации через силовые структуры масштабных "репрессий и террора" в отношении нее и ее сторонников.

"Репрессии и террор, осуществляемые контролируемыми Порошенко силовыми структурами против команды "Батькивщины", получили большие масштабы… Против представителей областных партийных организаций и активистов на местах возбуждают уголовные дела, совершают нападения на людей и на офисы партийных ячеек", – приводит слова Тимошенко пресс-служба партии.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз (обозреватель Федерального агентства новостей) Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала обвинения лидера "Батькивщины".

"Естественно, что в преддверии выборов политические силы в Киеве обвиняют друг друга во всех смертных грехах. При этом в данном случае одна из сторон нисколько не лучше другой. Порошенко, с одной стороны, находится в выигрышном положении, поскольку он – власть, он может принимать решения, принимать какие-то меры, даже, как мы знаем, не всегда в рамках закона. С другой стороны, он находится в уязвимом положении, потому что власть всегда во всем виновата, а всех обвинять проще всего, будучи просто общественным деятелем и не принимая никаких значимых решений", – сказала Наталья Макеева.

Она напомнила, что Юлия Тимошенко и Петр Порошенко являются непримиримыми противниками в борьбе за власть.

"Тимошенко является очень жестким политиком и не надо смотреть, что она – женщина со светлыми волосами. Это политик с националистической программой и с огромными финансовыми интересами. Поэтому, на мой взгляд, если она придет к власти, то Порошенко покажется просто ребенком – она будет действовать по отношению к своим оппонентам в гораздо более жестком ключе и будет проводить гораздо более жесткую кампанию в Донбассе. А на ее перепалки с Порошенко нужно смотреть просто как на предвыборные игры непримиримых противников", – считает Наталья Макеева.

Президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года соответственно. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко. При этом многие политики от партии "Блок Петра Порошенко" называют Тимошенко пророссийским кандидатом и обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с РФ.