Украинский политик: Климкина после этого могут назвать "агентом Кремля"

Глава МИД Украины Павел Климкин вступился за бывшего замглавы миссии ОБСЕ Александра Хуга, который отказался называть РФ агрессором. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik проанализировал скандал вокруг высказываний Хуга.

Глава МИД Украины Павел Климкин вступился за бывшего первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, который отказался называть Россию агрессором; украинский министр отметил, что Хуг в силу своего мандата не имел права давать никаких политических оценок.

Ранее Хуг, покинувший свой пост с ноября, заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1" , что он не считает Россию "страной-агрессором". По его словам, ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других".

"Хуг в очередной раз явно попадает в коммуникационную неприятность. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, учитывая официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя"", – написал Климкин во вторник на своей странице в Facebook

Вместе с тем Климкин считает, что Хугу нужно было "найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций".

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил Александра Хуга в необъективности во время его работы на посту первого замглавы миссии ОБСЕ на Украине.

"Если Александр Хуг как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором, значит, он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте на Украине"", – написал Кириленко в Twitter в понедельник.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что именно не понравилось некоторым на Украине в высказываниях Александра Хуга.

"Интересно, что изначально к миссии ОБСЕ и к Хугу претензии были как раз с другой стороны. Многие, кто был на Донбассе, говорили, что миссия закрывает глаза на обстрелы украинской стороны, на обращения граждан, которые жаловались на эти обстрелы. Но когда Хуг закончил свою миссию, он высказал свою точку зрения, насколько я понимаю, как частное лицо… Он сказал, что не видит Россию как агрессора и что нужно всем сторонам стараться найти какое-то компромиссное решение. Он сказал правду, которую он не мог раньше напрямую высказать в силу исполнения служебных обязанностей. Конечно, это не понравилось. Вот если бы он сказал, что Россия агрессор, что на Донбассе стоят российские войска – аплодировали бы", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, сегодня на Украине любой, кто высказывает мнение, отличное от мнения радикальных националистов, автоматически зачисляется в "агенты Кремля".

"Для этих негодяев очень важно, чтобы каждый, кто высказывает свою точку зрения, при этом выражал их точку зрения – националистов. А если кто-то говорит иное, говорит о том, что он сам видел и что он по этому поводу думает – это враг, "агент Кремля". И я не удивлюсь, если Хуга теперь внесут в список "Миротворца". Что, наверное, будет очень хорошо – одним разумным человеком там будет больше. Он ведь сказал правду – а правда им глаза колет, отсюда и такая их реакция. А Климкин попытался смягчить ситуацию – и за это и его могут назвать "агентом Кремля"", – заключил Владимир Олейник.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.