"Абсурд и свистопляска". Религиовед о решении Константинополя по Украине

Создаваемая на Украине новая "автокефальная" структура будет нелигитимной, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik объяснил, почему.

Создаваемая на Украине по инициативе властей и Константинопольского патриархата новая "автокефальная" церковная структура будет раскольнической и ничто не сможет ей придать легитимности в православном мире, заявил во вторник в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, какими бы ни были процедуры для реализации этого решения, они не смогут придать ему легитимность.

"Не раскаявшиеся в своих деяниях раскольники, пусть и принятые в общение Константинополем, остаются раскольниками, и структура, в которую они войдут, тоже будет раскольнической", – отметил митрополит Иларион.

Он добавил, что раскол на Украине "грозит пройти глубокой трещиной по всему телу мирового православия".

Собеседник агентства также признал, что действия Константинополя, безусловно, негативно отразятся на том свидетельстве, которое призваны нести все православные христиане окружающему миру.

Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи с намерением Константинопольского патриархата создать новую церковную структуру.

"Конечно, решение Константинопольского патриархата о начале подготовки к созданию автокефальной церкви на Украине – неканоническое. И оно очень странное, как и все остальные решения последнего времени, принятые Константинополем по поводу Украины. Это и снятие анафематствования с церковных деятелей, которые были преданы анафеме решением РПЦ, это и отзыв акта 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Снятие анафемы, принятой другой патриархией на ее территории по всем церковным правилам невозможно. А что касается акта 1686 года, то было заявлено, что данное решение принималось в конце XVII века по обстоятельствам того времени – то есть, это такой намек, что акт тогда принимался под давлением, а теперь обстоятельства изменились. Но с таким подходом можно начать пересматривать всю историю церкви, про любое решение можно заявить, по крайней мере, на словах, что там было якобы какое-то давление. Но ведь так можно пересмотреть все что угодно – включая и положение о первенстве самой константинопольской кафедры, и передать первенство, например, антиохийской кафедре или еще какой-нибудь. Поэтому ссылки на обстоятельства – это очень странно", – сказал Юрий Табак.

Он напомнил, что нарушены и другие церковные правила.

"Подавать прошение о признании автокефалии может только признанная, каноническая церковь. Но на Украине сейчас только одна признанная другими церквами структура – Украинская православная церковь Московского патриархата. И она не просила об автокефалии. Две другие структуры – так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата и так называемая Украинская автокефальная православная церковь – они неканонические. Сейчас Константинополь планирует созвать на Украине объединительный собор, создать на нем как бы новую церковь, признать ее – и уже она подаст прошение об автокефалии. Но все предшествующие действия не являются каноничными с точки зрения церковных правил. Поэтому на этой основе создавать якобы каноничную церковь – это абсурд и свистопляска", – считает Юрий Табак.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион ранее заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.