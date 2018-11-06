Политолог: зверства ИГ* требуют создания военного трибунала

Иракский полицейский на месте массового захоронения в районе, который находился под контролем террористической группировки ИГ*

Иракский полицейский на месте массового захоронения в районе, который находился под контролем террористической группировки ИГ*

В Ираке нашли более двухсот массовых захоронений жертв ИГ*. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов высказал мнение, что мировое сообщество должно дать правовую оценку зверствам террористов на Ближнем Востоке.

В иракских регионах, контролировавшихся ИГ*, нашли свыше двухсот массовых захоронений. Об этом говорится в докладе, представленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ подготовили Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) и офис ООН по правам человека.

Отмечается, что специалисты ООН, основываясь на информации иракских властей, задокументировали 202 места массовых захоронений.

"Большинство находятся в провинциях Найнава (95), Киркук (37), Салах-ад-Дин (36) и Анбар (24). По оценкам МООНСИ и УВКПЧ ООН, в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв", – говорится в докладе.

Эксперты предполагают, что в этих регионах может находиться еще множество могил. Среди захороненных – женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, иракские военные и полицейские, некоторые иностранные сотрудники.

На момент публикации доклада специалисты вскрыли 23 захоронения, из них достали 1258 тел. Подчеркивается, что все останки исключительно важны для определения характера совершенных преступлений.

"Эти могилы содержат останки тех, кто был безжалостно убит за то, что не стал следовать вывернутой идеологии и праву ИГ*, а также представителей этнических и религиозных меньшинств. Их семьи имеют право знать, что случилось с их любимыми. Правда, справедливость и репарации исключительно важны для того, чтобы оплатить злодеяния, совершенные ИГ*", – заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Эксперты призвали международное сообщество предоставить необходимые ресурсы и техническую помощь для эксгумации, перевозки, хранения, опознания и возвращения останков семьям погибших.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что мировое сообщество должно дать правовую оценку зверствам ИГ* на Ближнем Востоке.

"К сожалению, такие трагические случаи и такие трагические находки на Ближнем Востоке – не случайность. И, скорее всего, массовых захоронений зверски убитых, замученных мирных жителей будет обнаружено еще достаточно много. Потому что, даже согласно официальной статистике, которая тоже не совсем точная, в ходе боевых действий в Ираке, в Сирии, в Ливии погибло несколько сотен тысяч мирных граждан. Вспомним, как американцы осуществляли бомбардировку в Мосуле, в Ракке, а одновременно там зверствовали игиловцы*. Все это требует серьезного международного обсуждения, изучения и выхода на создание структуры международного военного трибунала, как это было на примере Югославии. Пока мировое сообщество не осудит в юридическом плане эти массовые зверства, которые применяются на Ближнем Востоке, такие события будут повторяться", – сказал Станислав Тарасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России