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Военный эксперт оценил возможности России в борьбе с вражескими БПЛА

(обновлено: 15:50 06.11.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском краеВоеннослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Американское аналитическое издание The National Interest рассказало об успехах России в противодействии вражеским беспилотникам. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что против каждого вида БПЛА у РФ есть свое оружие.
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Россия достигает все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским БПЛА, что может вызвать серьезные трудности у США, которые на данный момент делают акцент на активном применении беспилотников, пишет американское аналитическое издание The National Interest.

В качестве примера оно приводит учения в Ленинградской области, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" отработали противодействие БПЛА.

Учитывая, что российская армия уже давно применяет средства радиоэлектронного подавления, лишь в октябре 2017 года был представлен первый комплекс наземного базирования, главным назначением которого является выведение беспилотников противника из строя, отмечает The National Interest.

Военнослужащий управляет БПЛА на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы ЮВО в Ставропольском крае
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БПЛА, указывает издание. В частности, автор статьи утверждает, что в 2011 году Иран применил созданный в России комплекс "Автобаза" для перехвата беспилотника ВВС США RQ-170.

Благодаря технологическому совершенствованию американские БПЛА улучшают свои характеристики автономности, пишет The National Interest. Однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных, и это является тем слабым местом, которое Россия может использовать, заключает издание.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что российские комплексы умеют бороться со многими видами беспилотных летательных аппаратов, но Россия на этом не останавливается.

"Мы сегодня можем противостоять беспилотникам – нет проблем. Да, у нас есть такие средства. Это как средства радиоэлектронной борьбы, которые могут пресекать их полет, связь с оператором, который их направляет, так и средства перепрограммирования беспилотников в полете. И это, не считая огневых средств, которые их могут просто расстрелять с земли. Такие средства у нас есть, но и разрабатываются еще. Потому что беспилотники существуют самые разные: разведывательные, стратегические с ударными ракетами, есть беспилотники радиоэлектронной и оптической разведки. Против каждого из них есть свой вид оружия, который может пресечь их полет", – сказал Виктор Литовкин.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
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Ранее сообщалось, что летом 2018 года в соединения Центрального военного округа впервые поступили комплексы "Силок" для борьбы с БПЛА. Комплекс относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Комплекс подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие".

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