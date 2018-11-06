Военный эксперт оценил возможности России в борьбе с вражескими БПЛА

Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае

Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае

Американское аналитическое издание The National Interest рассказало об успехах России в противодействии вражеским беспилотникам. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что против каждого вида БПЛА у РФ есть свое оружие.

Россия достигает все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским БПЛА, что может вызвать серьезные трудности у США, которые на данный момент делают акцент на активном применении беспилотников, пишет американское аналитическое издание The National Interest.

В качестве примера оно приводит учения в Ленинградской области, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" отработали противодействие БПЛА.

Учитывая, что российская армия уже давно применяет средства радиоэлектронного подавления, лишь в октябре 2017 года был представлен первый комплекс наземного базирования, главным назначением которого является выведение беспилотников противника из строя, отмечает The National Interest.

Рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БПЛА, указывает издание. В частности, автор статьи утверждает, что в 2011 году Иран применил созданный в России комплекс "Автобаза" для перехвата беспилотника ВВС США RQ-170.

Благодаря технологическому совершенствованию американские БПЛА улучшают свои характеристики автономности, пишет The National Interest. Однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных, и это является тем слабым местом, которое Россия может использовать, заключает издание.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что российские комплексы умеют бороться со многими видами беспилотных летательных аппаратов, но Россия на этом не останавливается.

"Мы сегодня можем противостоять беспилотникам – нет проблем. Да, у нас есть такие средства. Это как средства радиоэлектронной борьбы, которые могут пресекать их полет, связь с оператором, который их направляет, так и средства перепрограммирования беспилотников в полете. И это, не считая огневых средств, которые их могут просто расстрелять с земли. Такие средства у нас есть, но и разрабатываются еще. Потому что беспилотники существуют самые разные: разведывательные, стратегические с ударными ракетами, есть беспилотники радиоэлектронной и оптической разведки. Против каждого из них есть свой вид оружия, который может пресечь их полет", – сказал Виктор Литовкин.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года в соединения Центрального военного округа впервые поступили комплексы "Силок" для борьбы с БПЛА. Комплекс относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Комплекс подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие".