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"У Франции свой интерес". Эксперт об идее "общеевропейской армии"

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© AP Photo / Claude Paris, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в ТулонеПрезидент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в Тулоне
© AP Photo / Claude Paris, Pool
Эммануэль Макрон предложил создать "общеевропейскую армию", независимую от США. Эксперт РИСИ Надежда Узунова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что к озвученной президентом Франции идее следует отнестись серьезно.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", – заявил он в эфире радиостанции Europe 1.  

Логотип НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Французский президент подчеркнул, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. 

"Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов", – заключил Макрон.

Европейские политики регулярно высказывают предложения о создании единой армии Евросоюза. Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что мечтает об армии, "которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и зарубежных миссиях".

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ)  Надежда Узунова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что к озвученной президентом Франции идее следует отнестись серьезно.

"Что касается стремления Макрона создать общеевропейскую армию, то это старая идея для Франции. До поры до времени она оставалась лишь в виде разговоров – авторитет НАТО оставался непререкаемым. Однако после того как (президент США Дональд) Трамп начал ставить новые финансовые условия для участия его страны в НАТО, а также поставил под вопрос пользу для США от Североатлантического альянса, тема снова стала актуальной. С другой стороны, здесь присутствует и французский политический интерес. Сейчас обострилась борьба за лидерство в ЕС, и Париж хочет возглавить европейские процессы. Франция после Brexit'а осталась единственной европейской страной, которая входит в Совбез ООН и которая обладает полным оборонным комплексом, включая ядерное оружие. Кроме того, у Франции есть зарубежные военные базы. Поэтому у нее есть возможности для создания какой-то основы для будущих европейских вооруженных сил. Но, естественно, у нее не хватит ни финансовых, ни людских ресурсов, чтобы сделать это только за свой счет. И этот финансовый аспект французы честно озвучивают, предлагая другим лидерам присоединиться к ним и помочь профинансировать этот новый европейский проект", – сказала Надежда Узунова.

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