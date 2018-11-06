Военный эксперт о прогнозе Пентагона про "потенциал РФ": обидно им, конечно

В Пентагоне заявили, что Россия не сможет поддерживать свой военный потенциал. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал член Экспертного совета коллегии ВПК, военный эксперт Виктор Мураховский.

Россия в 2025-2035 годах вряд ли будет представлять для США такую же угрозу, как Китай, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. По его мнению, Россия вряд ли сможет поддерживать потенциал на том же уровне, что и сейчас.

"Там снижаются демографические и экономические показатели", – отметил он в ходе выступления в университете Дьюка, которое транслировалось на сайте Пентагона.

У Китая больше возможностей для наращивания потенциала, добавил Данфорд. "Думаю, следующие 20-30 лет надо рассматривать Китай как угрозу", – заключил американский генерал.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал это заявление.

"Такие смелые прогнозы, честно говоря, – как пальцем в небо. Россия, как это ни покажется странным этим прогнозистам, сумела не только сохранить, но и нарастить свой военный потенциал. И это видят американцы. Иначе бы они так не волновались по поводу, например, усиления восточного фланга НАТО. Или по поводу разработки Россией новых классов стратегических вооружений – я имею в виду те образцы, которые президент Владимир Путин представил 1 марта Федеральному собранию. Обидно американцам, конечно. Они сотни миллиардов вложили в создание системы эшелонированной противоракетной обороны, а Россия, асимметрично ответив созданием маневрирующих гиперзвуковых боевых блоков межконтинентальных ракет, все эти вложения обнулила. Поэтому, думаю, Россия не только сохранит свой потенциал к сроку, указанному Джозефом Данфордом, но и нарастит его. И это будет не количественное наращивание, а качественное. В этом можно быть уверенным", – сказал Виктор Мураховский.