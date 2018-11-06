Военный политолог: Россия – ведущая страна в разработке БПЛА

В России завершается разработка беспилотников, радиус действия которых охватывает всю континентальную Европу, одни также смогут долетать до Канады. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что беспилотные аппараты – это запрос сегодняшнего дня.

В России завершается разработка беспилотников, радиус действия которых позволит им долетать до любой точки в континентальной Европе, если будут стартовать из Калининградской области, или до Канады, если будут вылетать с Чукотки, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"Завершается разработка перспективных комплексов, способных выполнять задачи на глубину до трех тысяч километров", – пишет издание.

Отмечается, что за последние шесть лет были сформированы почти 40 "беспилотных" воинских частей и подразделений. Для них было поставлено более 1,8 тысячи аппаратов, способных вести разведку на расстоянии до 500 километров.

Ранее главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков заявил о том, что сейчас в России для нужд этого рода войск разрабатываются ударные беспилотники, которые будут применяться там, где невозможно будет использовать другие вооружения.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия является ведущей страной в производстве беспилотных летательных аппаратов.

"Беспилотные аппараты – это запрос сегодняшнего дня. Они обеспечивают гораздо более точный сбор разведданных и объективный контроль за нанесением ударов по боевым целям. Естественно, Российская Федерация и ее вооруженные силы не могут здесь отставать. Всему, что связано с разработкой и производством БПЛА, придается первостепенное значение. Показателем этого является создание специальных "беспилотных" воинских частей и подразделений, в которых квалифицированные специалисты обслуживают эти аппараты. Российская Федерация является в данной сфере ведущей страной, ее вооруженные силы обеспечены самыми современными беспилотными аппаратами. Их тактико-технические характеристики позволяют обеспечить выполнение боевых задач на тех параметрах, которые считаются необходимыми для обеспечения безопасности нашей страны. И наличие таких подразделений обеспечивают высокое качество выполнения боевых задач всех родов и видов вооруженных сил", – сказал Андрей Кошкин.