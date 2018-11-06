"Нет ограничений". Эксперт об оружейных контрактах России и Китая

Россия заключила контракты на поставку оружия в Китай. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что страны выходят на качественно новый уровень сотрудничества.

Москва и Пекин договорились о новых поставках российского оружия, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

"Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали еще три (оружейных – ред.) контракта с китайской стороной", – уточнил он.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 был подписан в 2015 году со сроком реализации в 2019 году. В том же году заключили договор по С-400, поставки должны завершиться до 2020 года. Кладов заверил, что Россия исполнит их в срок.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал состояние военно-технического сотрудничества двух стран.

"Это логичная и последовательная политика России и Китая, уровень военно-технического сотрудничества стран очень высок. Мы поставляем самые современные вооружения, и Китай на их основе часто делает не менее хорошие образцы вооружений и военной техники. Скажем, он давно закупил такие суперэффективные тактические комплексы ПВО, как "Тор", и сам стал производить зенитные ракетные комплексы, в том числе и для экспорта. Поэтому это устойчивая традиция, которая существует еще с советских времен. Сейчас она находится на качественно новом уровне, поскольку мы вышли на этап стратегического партнерства и приближаемся к союзничеству. Поэтому у нас нет ограничений, в том числе и по взаиморасчетам. Мы фактически переходим на расчеты в рублях и юанях за эту технику, что очень выгодно и для России, и для Китая. Поэтому перспективы огромные", – сказал Алексей Подберезкин.