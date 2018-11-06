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Эксперт: иски "Нафтогаза" к "Газпрому" становятся все бледнее

(обновлено: 11:11 06.11.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch RatingsЛоготип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Агентство Fitch усомнилось в шансах "Нафтогаза" взыскать миллиарды с "Газпрома". Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Солонников, международное рейтинговое агентство смотрит на ситуацию иначе, чем украинская сторона.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинский "Нафтогаз" не сможет взыскать денежные средства с "Газпрома" в рамках решения Стокгольмского арбитража. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства

Рабочий на территории хранилища газа
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В своем отчете Fitch присвоило еврооблигациям "Нафтогаза", которые будут выпущены в форме кредитных нот (LPN), предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4". Помимо прочего, рейтинг основан на мнении экспертов, согласно которому "Нафтогазу" не удастся добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В эфире радио Sputnik  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил шансы "Нафтогаза".

"Агентство Fitch все-таки по-другому смотрит на мир, чем "Нафтогаз", который победно объявил, что, несмотря на то, что "Северный поток-2" будет построен, у него ("Нафтогаза" – ред.) есть светлое будущее – он переходит к "плану Б". Теперь "Нафтогаз" будет заниматься не столько транспортировкой, сколько массовыми судебными преследованиями "Газпрома". Видимо, теперь уволят всех инженеров, специалистов по прокачке и наймут лучших в мире юристов, которые будут судиться с "Газпромом" и Россией в течение ближайших десятилетий. Вот основная перспектива дальнейшей жизни "Нафтогаза" и пополнения украинского бюджета, по мнению украинских аналитиков. Но, видимо, действительно, агентство Fitch по-другому видит то светлое будущее, в котором будет жить "Нафтогаз". И эта забавная игра – попытаться выставить все больше исков к "Газпрому" – видится совсем иначе. Заявлять можно что угодно, рисовать иск на бумаге можно какой угодно: это как писать формулы на песке – следующей волной их смоет. То же происходит и с "Нафтогазом". Чем дальше будет уходить реальное деловое сотрудничество компаний, тем бледнее будут выглядеть все эти иски – ворошение уже малоинтересной истории", – сказал Дмитрий Солонников.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Юрист: "Нафтогаз" ведет себя не как добросовестный партнер
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге, по решению арбитража, российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

В свою очередь, Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. 5 июня в Киеве заявили об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а 19 июня – в Великобритании.

В "Газпроме" же подчеркнули, что добились в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.  

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