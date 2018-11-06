Эксперт: иски "Нафтогаза" к "Газпрому" становятся все бледнее

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинский "Нафтогаз" не сможет взыскать денежные средства с "Газпрома" в рамках решения Стокгольмского арбитража. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства.
В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил шансы "Нафтогаза".
"Агентство Fitch все-таки по-другому смотрит на мир, чем "Нафтогаз", который победно объявил, что, несмотря на то, что "Северный поток-2" будет построен, у него ("Нафтогаза" – ред.) есть светлое будущее – он переходит к "плану Б". Теперь "Нафтогаз" будет заниматься не столько транспортировкой, сколько массовыми судебными преследованиями "Газпрома". Видимо, теперь уволят всех инженеров, специалистов по прокачке и наймут лучших в мире юристов, которые будут судиться с "Газпромом" и Россией в течение ближайших десятилетий. Вот основная перспектива дальнейшей жизни "Нафтогаза" и пополнения украинского бюджета, по мнению украинских аналитиков. Но, видимо, действительно, агентство Fitch по-другому видит то светлое будущее, в котором будет жить "Нафтогаз". И эта забавная игра – попытаться выставить все больше исков к "Газпрому" – видится совсем иначе. Заявлять можно что угодно, рисовать иск на бумаге можно какой угодно: это как писать формулы на песке – следующей волной их смоет. То же происходит и с "Нафтогазом". Чем дальше будет уходить реальное деловое сотрудничество компаний, тем бледнее будут выглядеть все эти иски – ворошение уже малоинтересной истории", – сказал Дмитрий Солонников.
Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
В свою очередь, Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. 5 июня в Киеве заявили об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а 19 июня – в Великобритании.
В "Газпроме" же подчеркнули, что добились в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.