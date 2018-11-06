"От перемены мест слагаемых…" Американист о промежуточных выборах в США

Спецслужбы США заявили об отсутствии взломов инфраструктуры для голосования на промежуточных выборах. Политолог-американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг выборов и раскрутки темы "российского вмешательства".

Накануне промежуточных выборов в США спецслужбы не располагают данными о попытках взлома инфраструктуры для голосования, говорится в распространенном заявлении глав ФБР, Минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

При этом авторы заявления предупреждают граждан, что иностранные игроки, в частности Россия, "продолжают попытки повлиять на настроения общества и предпочтения избирателей посредством действий, направленных на то, чтобы посеять раздор".

По мнению авторов заявления, такие попытки могут быть предприняты путем распространения неверной информации о политических процессах и кандидатах, "лжи о собственном вмешательстве", распространения пропаганды в соцсетях и другими способами.

"Американское общество может уменьшить влияние этих усилий, если будет оставаться информированным и будет сообщать о подозрительной деятельности", — говорится в заявлении.

Там отмечается, что США не потерпят иностранного вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана и других стран. Тех, кто попытается это сделать, ждет наказание, сказано в документе.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ситуацию вокруг нынешних выборов в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог-американист Константин Блохин.

"Эти выборы вряд ли могут как-то повлиять на российско-американские отношения ввиду того, что в Америке сформировался жесткий двухпартийный антироссийский консенсус и, в принципе, как Республиканская партия, так и Демократическая – русофобские. Поэтому, какая бы партия ни выиграла, от этого российско-американские отношения не улучшатся. Эти выборы могут повлиять всего лишь на степень уязвимости (президента США Дональда) Трампа. Вместо того чтобы концентрироваться на решении внутриполитических и внешнеполитических задач, он будет вынужден отвлекаться на удары демократов, если они займут какие-то позиции. Но кардинально ничего не изменится. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется – обе партии Россию не любят. Тема "российского вмешательства" раскручивалась тогда, когда Трамп хотел изменить траекторию внешней политики США. А сейчас отношения ухудшились еще в большей степени, чем при (бывшем президенте США Бараке) Обаме. Так что вполне возможно, что и не будет так называемого "русского вмешательства". Но, вполне возможно, найдут "китайское вмешательство"", — сказал Константин Блохин.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.

