Мнение: есть сигналы, что Европа без России не может

В МИД РФ назвали условие отмены контрмер на санкции Евросоюза. Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что в Европе осознают пагубность санкционного противостояния.

Россия готова отменить свои ответные меры в связи с санкциями ЕС, но первый шаг должен сделать Евросоюз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы неоднократно говорили о готовности отменить контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали. Рассчитываем, что здравый смысл в итоге возьмет верх. Ведь объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу", — заявил Лавров в интервью газете El Pais.

По мнению министра, состояние отношений РФ и ЕС ненормально, а санкции в отношении России недальновидны. Он отметил, что Евросоюз, согласно некоторым оценкам, потерял от такой политики больше 100 миллиардов евро.

"Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро. Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам", — сказал Сергей Лавров.

При этом, по его оценке, деловые круги в Европе близки к объективной оценке ситуации.

"Показателен в этом плане августовский доклад Восточного комитета германской экономики, в котором содержится призыв пересмотреть стратегию ЕС в отношении нашей страны, приступить к развитию полноформатного экономического сотрудничества", — отметил глава МИД РФ.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение, что позитивные сигналы из Европы в этом направлении усиливаются.

"Санкции вводили не мы, и первый шаг должна делать та сторона, которая их вводила — мы принимали ответные меры. Это вполне логично, это вписывается и в дипломатические порядки, и в общечеловеческую логику. С каждым месяцем усиливаются сигналы о том, что Европа начинает осознавать пагубность санкционного противостояния. Об этом уже говорят не только те страны, которые и до этого были активны в этом отношении, например, Италия и Венгрия, но даже немецкий бизнес сейчас говорит о том, что они несут серьезные экономические потери, и санкции вредны для взаимодействия между ЕС и Россией. Тем более что, несмотря на санкционный режим, с большинством стран ЕС товарооборот растет. Это означает, что Европа без нас не может – например, без наших энергоносителей, – и хочет с нами сотрудничать", — сказал Игорь Ковалев.

