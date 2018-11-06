Политолог прокомментировал формат встречи Путина и Трампа в Париже

резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

В Кремле не сомневаются во встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов отметил, что возможность для встречи у президентов есть.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже на мероприятиях, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий. Лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам", — пояснил Песков.

В понедельник Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с Путиным в Париже, но не исключил переговоров с российским лидером на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

"Я не уверен, что мы будем встречаться в Париже, вероятно, нет", — сказал глава Белого дома журналистам, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Путиным. "Мы еще ни о чем не договорились (относительно встречи в Париже — ред.). Мы не знаем, будет ли это правильным местом. Я еду в Париж по другим причинам. Но мы встретимся на G-20, и, вероятно, у нас будет встреча после этого. Вероятно, множество встреч", — сказал Трамп.

"Поладить с Россией, Китаем и всеми было бы хорошо, я давно это говорил", — добавил президент США.

Ранее Трамп затруднился ответить на вопрос РИА Новости, о чем будет говорить с Путиным на встрече в Париже. "Я понятия не имею, что сказать", — ответил он.

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой, а на "двадцатке" полномасштабной. По его словам, встреча в Буэнос-Айресе еще согласовывается.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов поделился мнением о том, что влияет на позицию Трампа по этому вопросу.

"Мощное давление внутри США. В глазах оппонентов Трампа его встреча с Путиным означает "предательство интересов Америки". Многое во внутренней политике США решат сегодняшние выборы в конгресс: победа сторонников Трампа в какой-то мере развяжет ему руки во внешней политике, в том числе в отношениях с Россией, победа демократов опять приведет к тому, что всякого рода общение с российским руководством будет затруднено. Здесь избрали форму не прямой встречи, а на полях мероприятия. 11 ноября – значимая дата в истории мира, столетие со дня окончания Первой мировой войны, собираются лидеры разных государств, и возможность встречи есть. Не будем забывать, что почти наверняка туда приедет президент Украины Петр Порошенко, и будет сделана попытка организовать его встречу с Трампом и принизить значение встречи лидеров РФ и США – дескать, все, кто там собрался, с Трампом встретились", — сказал Юрий Светов.

Единственные полноформатные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле в Хельсинки. До этого мировые лидеры встречались только на международных мероприятиях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.