Эксперт о перехвате самолета ВМС США над Черным морем: "инцидента" не было

В Минобороны РФ прокомментировали сопровождение самолета-разведчика ВМС США у российских границ. Американские самолеты слишком часто стали появляться над Черным морем, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

Истребитель Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета ВМС США EP-3E и сопровождал его на безопасном расстоянии, сообщили в Министерстве обороны России.

Дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря неопознанную цель, движущуюся в сторону российской территории. Су-27 приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ, рассказали в ведомстве.

Сразу после того, как EP-3 изменил курс полета и стал удаляться от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром базирования, сообщают в Минобороны.

Командование Военно-морских сил США ранее заявило, что российский Су-27 якобы "небезопасно перехватил" американский самолет-разведчик над Черным морем. Утверждается, что это произошло 5 ноября в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Как отмечается в сообщении, Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского самолета, что является небезопасным маневром и ставит под угрозу жизни американских пилотов. Затем, как утверждают американские военные, Су-27 снова подлетел к EP-3, сблизился с ним и, сделав вираж с применением форсажа, отклонился.

В Минобороны, в свою очередь, подчеркнули, что сопровождение самолета ВМС США велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Если рассматривать это с точки зрения соблюдения международных правил, то никакого инцидента на самом деле не было. Был самолет-разведчик, который осуществлял целый комплекс разведывательных мероприятий. Он максимально приблизился к нашим границам, и ему на сопровождение был поднят наш истребитель. Он подошел к американскому, обозначил свою позицию и своими действиями принудил соблюдать дистанцию и тем самым предотвратил нарушение государственной границы РФ. Как осуществлялось принуждение? Без применения оружия, только присутствием и визуальным контактом с экипажем. Наш экипаж не мог быть уверен, что на борту этого самолета все нормально. А вдруг отказ техники, что-то плохо с экипажем, вдруг самолет неуправляем? Тогда вступают в действие другие пункты соглашений, как наша сторона должна на это реагировать: оказывать помощь, предложить совершить посадку на нашем аэродроме и масса других вещей. Поэтому никаких противоправных действий не было. Пентагон это использует для того, чтобы оказывать информационное давление. США, пользуясь ситуацией на Украине, фактически превратив ее в плацдарм своих военных интересов против России, стали появляться в акватории Черного моря, что раньше случалось не так часто. Считают себя властелинами мира, чьи самолеты никто не имеет права сопровождать. Нет, ребята, это время закончилось", — сказал Александр Жилин.