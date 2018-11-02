Американист о "нефтяных" санкциях: США залезают в карман своим партнерам

США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"Мы планируем сделать временные исключения для восьми юрисдикций (стран — ред.), но только на том основании, что они демонстрируют существенное сокращение (импорта — ред.) сырой нефти (из Ирана — ред.) и сотрудничество по многим другим областям, и сделали важные шаги для снижения импорта сырой нефти до нуля. Эти переговоры все еще продолжаются", — сказал Помпео на брифинге.
Госсекретарь подчеркнул, что "две юрисдикции полностью прекратят импорт (нефти) по соглашению, другие шесть будут импортировать (нефть) в крайне сокращенных объемах".
Он подтвердил, что конечная цель США заключается в полном прекращении экспорта иранской нефти. Новые санкции вступят в силу 5 ноября, напомнил Помпео.
При этом, по его словам, Европейский союз как блок из 28 государств не входит в число восьми юрисдикций, на которые не будут распространяться санкции США в отношении Ирана.
"Мы предоставим список восьми юрисдикций в понедельник, ЕС не получит исключений", — сказал он.
В эфире радио Sputnik политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что исключение рада стран из-под санкций могло быть вызвано консолидированной позицией союзников и партнеров Вашингтона, которые рассчитывают вести бизнес с Ираном и открыто выражают недовольство санкционной политикой США.
"Думаю, стоит подождать каких-то дальнейших шагов США. Но здесь есть очень важный момент, он очень значительный в этой ситуации. Дело в том, что сейчас Америка ощущает фактически консолидированное противостояние той политики диктата, которую она проводит. Америка, что называется, уже залезает в карманы своих партнеров. И мы видим, что в этом отношении постепенно выражается консолидированное мнение — политика диктата США абсолютно никого не устраивает. Действия Америки идут вопреки даже интересам ее союзников и партнеров. Мы видим, что начинаются очень значительные экономические противоречия. Как подсказывает опыт, разобщение начинается именно с экономической составляющей. Посмотрим, что будет дальше. Но, исходя из некомпетентности нынешней администрации США, ее шаги могут быть далеки от здравого смысла. Администрация может закусить удела и дальше продавливать свои так называемые экономические интересы", — сказал Рафаэль Ордуханян.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.