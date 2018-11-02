Американист о "нефтяных" санкциях: США залезают в карман своим партнерам

США предоставят исключения из "нефтяных" санкций против Ирана восьми странам, сообщил госсекретарь Майк Помпео. В эфире радио Sputnik политолог-американист Рафаэль Ордуханян поделился мнением о том, с чем это может быть связано.

США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы планируем сделать временные исключения для восьми юрисдикций (стран — ред.), но только на том основании, что они демонстрируют существенное сокращение (импорта — ред.) сырой нефти (из Ирана — ред.) и сотрудничество по многим другим областям, и сделали важные шаги для снижения импорта сырой нефти до нуля. Эти переговоры все еще продолжаются", — сказал Помпео на брифинге.

Госсекретарь подчеркнул, что "две юрисдикции полностью прекратят импорт (нефти) по соглашению, другие шесть будут импортировать (нефть) в крайне сокращенных объемах".

Он подтвердил, что конечная цель США заключается в полном прекращении экспорта иранской нефти. Новые санкции вступят в силу 5 ноября, напомнил Помпео.

При этом, по его словам, Европейский союз как блок из 28 государств не входит в число восьми юрисдикций, на которые не будут распространяться санкции США в отношении Ирана.

"Мы предоставим список восьми юрисдикций в понедельник, ЕС не получит исключений", — сказал он.

В эфире радио Sputnik политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что исключение рада стран из-под санкций могло быть вызвано консолидированной позицией союзников и партнеров Вашингтона, которые рассчитывают вести бизнес с Ираном и открыто выражают недовольство санкционной политикой США.

"Думаю, стоит подождать каких-то дальнейших шагов США. Но здесь есть очень важный момент, он очень значительный в этой ситуации. Дело в том, что сейчас Америка ощущает фактически консолидированное противостояние той политики диктата, которую она проводит. Америка, что называется, уже залезает в карманы своих партнеров. И мы видим, что в этом отношении постепенно выражается консолидированное мнение — политика диктата США абсолютно никого не устраивает. Действия Америки идут вопреки даже интересам ее союзников и партнеров. Мы видим, что начинаются очень значительные экономические противоречия. Как подсказывает опыт, разобщение начинается именно с экономической составляющей. Посмотрим, что будет дальше. Но, исходя из некомпетентности нынешней администрации США, ее шаги могут быть далеки от здравого смысла. Администрация может закусить удела и дальше продавливать свои так называемые экономические интересы", — сказал Рафаэль Ордуханян.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.

