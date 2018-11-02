"А их-то за что?". Политолог высмеял реакцию ЕС на спецмеры против Киева

Евросоюз назвал ответные меры России в отношении Украины необоснованными. Комментируя эту позицию в эфире радио Sputnik, политолог Олег Матвейчев высказал мнение, что чиновники продемонстрировали украинизацию европейской политики.

Евросоюз считает, что спецмеры РФ в ответ на санкции Киева "не обоснованы", сообщило агентство УНИАН со ссылкой на представительство ЕС в Киеве.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным", – говорится в цитируемом украинским агентством заявлении.

В представительстве отметили, что "необходимо избегать всех шагов, которые в дальнейшем будут заострять ситуацию и препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины".

В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал эту позицию.

"В рамках устоявшихся дипломатических правил в ответ на любые ограничения принято вводить зеркальные меры. Мы долгое время вообще не отвечали на украинские санкции и зеркальных мер не вводили – до тех пор, пока чашу терпения не переполнило. Все это напоминает украинский анекдот: "– Микола, пойдем бить москалей? – Пойдем! А если они нас? – А нас-то за что?". Вот и здесь такая же история – а нас-то за что? Я понимаю, когда Украина так реагирует. Но теперь мы видим еще и украинизацию европейской политики, когда в такой же примерно логике – а их-то за что? – стали рассуждать власти Евросоюза", – сказал Олег Матвейчев.

В четверг, 1 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из РФ.

Меры коснутся 322 физических и 68 юридических лиц.