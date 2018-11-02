"Германия трансформируется". Эксперт о призывах к сотрудничеству с Россией

Немецкий политик Мануэла Швезиг высказалась за необходимость сотрудничества с Россией. В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов высказал мнение о том, когда можно ждать восстановления отношений.

Стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и Европой в целом, заявила премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

"Все знают, что мы можем прийти к стабильному порядку в Европе и во всем мире, только если Россия, Германия и вся Европа будут активнее работать друг с другом. Это должно быть целью на всех уровнях", – сказала Швезиг на встрече российских и немецких парламентариев в рамках "Потсдамских встреч" в Совете Федерации.

"Мы должны видеть наши сходства, но и критически спрашивать друг друга, почему мы сейчас отдалились друг от друга, и искать пути сближения", – отметила она.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал мнение, что многое будет зависеть от трансформации политической системы Германии.

"Рано или поздно наши отношения восстановятся и станут нормальными. Это очевидно. Другой вопрос, когда это произойдет. Понятно, что эти заявления региональной руководительницы связаны с анонсированным уходом (канцлера Германии) Ангелы Меркель и началом съезда Христианско-демократического союза (ХДС), на повестке у которого избрание лидера, который обычно становится потом канцлером, если партия побеждает на выборах – все это, что называется, из той же оперы. То есть Германия начинает трансформироваться. Трансформируется политическая система, которая деградировала под руководством Меркель. Трансформируется и с точки зрения будущей конфигурации. Сейчас идет "проба темника", и, конечно, одной из важных тем для немцев, для немецкого бизнеса, который спонсирует эти партии и политиков, является восстановление добрых отношений с Россией, возвращение на российский рынок", – сказал Алексей Мартынов.

Канцлер Германии Ангела Меркель 29 октября заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ХДС, но останется главой кабинета министров до 2021 года. Вновь претендовать на пост канцлера после этого срока она не будет. Меркель является председателем ХДС с 2000 года. Должность канцлера она заняла в 2005 году.