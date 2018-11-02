Эксперт: возможности ВМФ РФ позволяют решать много задач в Средиземном море

Минобороны РФ будет проводить учения в Средиземном море на постоянной основе. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев рассказал, чем, по его мнению, обосновано такое решение.

Масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводиться на постоянной основе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Учения "Океанский щит" прошли в Средиземном море в 2018 году впервые в современной истории России.

"Подобные учения будут проводиться на постоянной основе", – сказал Шойгу. Он подчеркнул, что "в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки".

"Руководство учениями осуществлялось Главным командованием ВМФ из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус", – добавил министр обороны.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию.

"Вооруженные силы, ВМФ России выходят в Мировой океан. Период развала флота и застоя закончился. В настоящее время мы все больше концентрируем усилия на океанских и морских театрах военных действий. В Средиземном море находится наша эскадра, которая выполняет оперативные задачи, оказывает поддержку силам и средствам ВКС России, работающим в Сирии, а также обеспечивает прохождение грузов и так далее. Эти учения ("Океанский щит" – ред.) не являются чем-то особенным, с точки зрения противодействия странам НАТО в этом регионе. Но поскольку США, страны НАТО приняли решение о содержании в Средиземном море на постоянной основе своих оперативных военно-морских объединений, то, естественно, наша страна, наши Вооруженные силы будут в постоянном режиме находиться там. Проводить учения всех сил и средств, включая надводный флот, подводный флот, военно-воздушные силы и, если есть необходимость, применение сил и средств из различных наших флотских объединений. На сегодняшний день возможности ВМФ РФ позволяют это делать в достаточном режиме", – сказал Владимир Богатырев.