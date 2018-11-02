ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Американист: казнь на электрическом стуле – травмирующее зрелище

(обновлено: 15:40 02.11.2018)
0758012
© AP Photo / Mark Humphrey, FileЭлектрический стул в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле, штат Теннесси, СШАЭлектрический стул в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле, штат Теннесси, США
© AP Photo / Mark Humphrey, File
В США впервые за последние пять лет казнили осужденного на электрическом стуле, сообщают СМИ. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях осуществления смертной казни в Соединенных Штатах.

Власти штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле, сообщает телеканал WSMV.

© AP Photo / Tennessee Department of Corrections
Заключенный Эдмунд Загорски
Последний раз электрический стул для казни применялся в США в 2013 году в Виргинии. В Теннесси его не использовали с 1960 года.

Сообщается, что 63-летний Эдмунд Загорски предпочел электрический стул смертельной инъекции в качестве более быстрой и менее болезненной, по его мнению, альтернативы.

Загорски приговорили к смерти в 1984 году за то, что он убил двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики.

Ужин приговоренного перед казнью состоял по его выбору из свиных ножек и хвостов. Его последними словами стали Let's rock ("Встряхнемся").

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik рассказал о сложившейся практике осуществления смертной казни в Соединенных Штатах.

"В США смертная казнь приводится в исполнение по решению властей штата, но в одном из федеральных учреждений, находящихся на территории этого штата. Видов смертной казни теоретически существует несколько – от повешения до введения смертельной инъекции, раньше также практиковался расстрел. В разных штатах виды казни могут быть различны. Но на практике в последние годы и даже десятилетия применяют главным образом инъекцию. Сложившаяся практика предполагает, что осужденному перед казнью предоставляют право попросить приготовить ему определенную еду, попросить о встрече со священником, и, в зависимости от конкретного штата, выбрать тот или иной способ приведения приговора в исполнение. Точнее, он поочередно отказывается от того или иного вида экзекуции, применяемых в данном штате", – рассказал Григорий Ярыгин.

Он также предположил, почему в данном случае был применен такой способ, как казнь на электрическом стуле.

"Осужденные чаще всего останавливаются на смертельной инъекции. Это в определенной степени поощряется и властями – по разным причинам. В том числе потому, что это считается более гуманным. Есть и другие причины – например, в США, как известно, потерпевшие или люди, представляющие потерпевших, имеют право присутствовать на казни человека, осужденного по данному делу. Когда казнь осуществляется через инъекцию, осужденный ложится на специальный стол, ему делают укол, а потерпевшие, которые находятся в другом помещении за стеклом, смотрят, как он уходит из жизни. Наверное, это менее травмирующее для них зрелище, чем та же казнь на электрическом стуле. Но осужденный может сделать и другой выбор – и в данном случае это и было сделано", – объяснил Григорий Ярыгин.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена