Американист: казнь на электрическом стуле – травмирующее зрелище

В США впервые за последние пять лет казнили осужденного на электрическом стуле, сообщают СМИ. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях осуществления смертной казни в Соединенных Штатах.

Власти штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле, сообщает телеканал WSMV.

© AP Photo / Tennessee Department of Corrections Заключенный Эдмунд Загорски

Последний раз электрический стул для казни применялся в США в 2013 году в Виргинии. В Теннесси его не использовали с 1960 года.

Сообщается, что 63-летний Эдмунд Загорски предпочел электрический стул смертельной инъекции в качестве более быстрой и менее болезненной, по его мнению, альтернативы.

Загорски приговорили к смерти в 1984 году за то, что он убил двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики.

Ужин приговоренного перед казнью состоял по его выбору из свиных ножек и хвостов. Его последними словами стали Let's rock ("Встряхнемся").

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik рассказал о сложившейся практике осуществления смертной казни в Соединенных Штатах.

"В США смертная казнь приводится в исполнение по решению властей штата, но в одном из федеральных учреждений, находящихся на территории этого штата. Видов смертной казни теоретически существует несколько – от повешения до введения смертельной инъекции, раньше также практиковался расстрел. В разных штатах виды казни могут быть различны. Но на практике в последние годы и даже десятилетия применяют главным образом инъекцию. Сложившаяся практика предполагает, что осужденному перед казнью предоставляют право попросить приготовить ему определенную еду, попросить о встрече со священником, и, в зависимости от конкретного штата, выбрать тот или иной способ приведения приговора в исполнение. Точнее, он поочередно отказывается от того или иного вида экзекуции, применяемых в данном штате", – рассказал Григорий Ярыгин.

Он также предположил, почему в данном случае был применен такой способ, как казнь на электрическом стуле.

"Осужденные чаще всего останавливаются на смертельной инъекции. Это в определенной степени поощряется и властями – по разным причинам. В том числе потому, что это считается более гуманным. Есть и другие причины – например, в США, как известно, потерпевшие или люди, представляющие потерпевших, имеют право присутствовать на казни человека, осужденного по данному делу. Когда казнь осуществляется через инъекцию, осужденный ложится на специальный стол, ему делают укол, а потерпевшие, которые находятся в другом помещении за стеклом, смотрят, как он уходит из жизни. Наверное, это менее травмирующее для них зрелище, чем та же казнь на электрическом стуле. Но осужденный может сделать и другой выбор – и в данном случае это и было сделано", – объяснил Григорий Ярыгин.