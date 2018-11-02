"Что значит несговорчивые?" Политолог оценил слова посла США о россиянах

Американский посол Джон Хантсман рассказал, что больше всего удивляет его в русских. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал это заявление, отметив, что американцам пора возвращаться в реальный мир.

Посол США в России Джон Хантсман признался, что в россиянах его больше всего удивляет их несговорчивость. Об этом дипломат рассказал в интервью газете Deseret News.

Так, журналист спросил Хантсмана о том, что больше всего удивляет его в россиянах.

"То, насколько несговорчивыми они могут быть", – ответил дипломат.

Отмечается, что при этом его лицо приняло "угрюмое выражение".

Джон Хантсман занял должность посла США в России 3 октября 2017 года. На этом посту он сменил Джона Теффта, который возглавлял дипмиссию с 2014 года.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал слова Хантсмана.

"Это политическое хамство. Что значит несговорчивые? Американцы привыкли, что они садятся на шею любой стране и свешивают ноги – диктуют свои условия. Зачастую это заканчивается полным уничтожением государства. И таких стран немало, которые были вынуждены выполнять волю США. А если они не выполняли, то происходило вооруженное вмешательство. Если выполняли, то все равно ничего хорошего с ними не происходило. Делать подобные заявления в адрес России – это означает, что, по меньшей мере, они живут в своей реальности и забыли, что начало девяностых годов ушло в прошлое, осталось в учебниках. Надо возвращаться в реальный мир", – сказал Александр Дудчак.