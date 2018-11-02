Политолог: министр энергетики США приедет на Украину "порешать" ряд проблем

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

СМИ сообщают о предстоящем визите министра энергетики США Рика Перри на Украину. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин высказал мнение, что у американской стороны есть ряд вопросов к Киеву, помимо официально заявленных.

Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину и Польшу, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя ведомства.

В ходе европейских визитов, среди которых также значатся Венгрия и Чехия, Перри сделает ряд заявлений, касающихся, в том числе, нового контракта на поставку в Польшу сжиженного природного газа из США.

Кроме того, Перри намерен обсудить сотрудничество в сфере ядерной энергетики, кибербезопасности и экспорта угля. В частности, глава Минэнерго США посетит украинскую электростанцию, которая летом получила партию американского энергетического угля.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что у американской стороны есть еще ряд вопросов к Киеву.

"Думаю, что Перри хочет понять ситуацию с украинской газотранспортной системой – это во-первых, а во-вторых, оценить возможности Украины по расширению производства собственного газа. Там нужно финансирование. И я не исключаю, что украинцы обратились с этим к американцам, мол, помогите. Возможно, эти проблемы будут рассматриваться. Думаю, что те же немцы, на которых США давят по поводу "Северного потока-2", резонно говорят американцам: мол, там в таком состоянии украинская ГТС, что мы вынуждены думать об альтернативных потоках, потому что скоро она просто перестанет работать. И они не далеки от истины. Поэтому, думаю, эти все проблемы Рик Перри попытается порешать. Я думаю, их тайные замыслы где-то находятся в соответствии с официально заявленными", – сказал Владимир Жарихин.