Военный эксперт: даже один комплект С-400 "закроет" целую страну

Концерн "Алмаз-Антей" сообщил, что поставил Минобороны заключительный в этом году комплект системы С-400 "Триумф". Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik рассказал, почему "Триумф" можно назвать уникальной системой.

"Алмаз-Антей" поставил Минобороны заключительный в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.

Таким образом, производитель досрочно исполнил обязательства по госзаказу.

"Торжественная церемония передачи очередного, заключительного в текущем году полка "четырехсотки" прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", – уточнили в пресс-службе.

По требованию заказчика техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. "Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", – добавили в концерне.

С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Кроме России, комплексы стоят на вооружении турецкой и китайской армий, недавно заключен контракт на поставку "Триумфов" Индии.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях системы С-400 "Триумф".

"Этот комплекс является уникальным по целому ряду параметров, такого рода систем в наземном варианте больше просто нет в принципе – ни в Европе, ни в США, ни в Израиле аналогов не существует. Это единственная наземная система, которая позволяет защищать огромные территории. Плюс к этому она универсальна: в отличие от других дальнобойных систем она использует различные типы ракет и обороняет как дальние, так и более близкие рубежи, это тоже крайне важный параметр. Также система отличается дальностью обнаружения целей, качеством работы радиоэлектронных средств, количеством одновременно сопровождаемых целей (порядка 300) и одновременно обстреливаемых целей (около 80). Все эти параметры позволяют системе фактически закрыть от потенциальной атаки с воздуха среднюю по размерам страну. Для крупных стран, включая нас самих, параметры системы также важны – вы не можете постоянно держать в воздухе на всех направлениях перехватчики, а система позволяет эффективно закрывать огромные сектора", – рассказал Олег Пономаренко.