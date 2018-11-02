"ЕС и США должны сбросить лицемерную маску". Политик о ситуации на Донбассе

Бывший замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал условие, при котором жители Донбасса "перестанут страдать". Политик Вадим Колесниченко оценил это заявление в эфире радио Sputnik.

Жители Донбасса перестанут страдать, если субъекты минских соглашений по урегулированию будут реагировать на отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и начнут выполнять обещания, заявил бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он посетовал, что Украина и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР "показывают друг на друга пальцем", обвиняя в невыполнении Минских соглашений. По его словам, такой подход в разрешении внутриукраинского конфликта не работает.

"Чтобы прекратить насилие на линии столкновения, надо найти решение проблемы. Мы каждый день перечисляем нарушения <…>. Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась, и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия", – сказал экс-замглавы миссии ОБСЕ.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил в эфире радио Sputnik, прислушается ли к этим словам Киев.

"Это заявление давно ожидаемо, но, к сожалению, оно сделано после того, как человек сложил с себя официальные полномочия. Это та маленькая капля, которая должна превратиться когда-то в океан правды о гражданской войне на Украине. Безусловно, жители Донбасса перестанут страдать после того, как будут выполнены Минские соглашения. Но для этого ЕС и США должны наконец-то сбросить лицемерную маску и заставить своих украинских подопечных придерживаться Минских соглашений и перестать издеваться над жителями Украины и Донбасса. К сожалению, в ближайшее время этого не будет, потому что США затратили огромные усилия, чтобы создать очаг нестабильности вблизи границ России и использовать это как инструмент для демонизации России. Поэтому нам остается только сопереживать жителям Донбасса и привлекать внимание международного сообщества к тому, что там сегодня происходит", – сказал Вадим Колесниченко.

Конфликт на юго-востоке Украины длится почти четыре с половиной года. Вопросы урегулирования обсуждают контактные группы в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако столкновения на линии соприкосновения продолжаются.