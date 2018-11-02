Мнение: обвиняя Порошенко в связях с Россией, Коломойский пиарится

Перед введением ограничительных мер в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Россия согласовывала список с администрацией Петра Порошенко, заявил украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в ответ на вопрос, почему он не попал под санкции, передает УНИАН.
"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины, – ред.). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую над списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ), Пасенюк (Макар Пасенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, связанной с Порошенко), Кононенко (Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко), почтальоном работал Медведчук (Виктор Медведчук, лидер "Украинского выбора")", – заявил бизнесмен.
Кроме того, Коломойский обратил внимание на то, что под санкции попал миллиардер Виктор Пинчук. По его мнению, это вызвано плохими отношениями между президентом Украины и предпринимателем.
За заявлением Коломойского, каким бы абсурдным оно ни выглядело, кроются серьезные политические цели, уверен директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.
"Вчера глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в том, что она будет использовать выборы на Украине для продвижения собственных интересов. Чем дальше, тем сильнее Украина будет раскручивать эту предвыборную ситуацию, бездоказательно обвиняя Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, как это делает старший брат Киева Вашингтон. Заявление Коломойского, при всей его кажущейся абсурдности, развивает эту тему. Он ведет собственную пиар-кампанию. Если бы он был представлен в списке, он раскручивал бы тему своего "украинского патриотизма". Но поскольку его не оказалось в этом списке, он обвиняет в игре краплеными картами своего главного противника – президента и олигарха Порошенко", – отметил Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.
По его мнению, история на этом не закончится.
"Обвинения будут сыпаться с обеих сторон – друзья и враги украинской власти будут обвинять друг друга в игре в пользу Москвы. Поэтому мы услышим ответные обвинения в адрес самого Коломойского. И точно увидим дальнейшую эскалацию обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в украинские предвыборные дела. Поводы будут совершенно различными и часто даже абсурдными. Понятно, что никакие списки с Порошенко никто не согласовывал, но Коломойский делает то, что должен делать опытный и циничный политик – обвиняет своего противника в связях с другим противником, который на Украине официально объявлен агрессором. К содержательной части его слов относиться серьезно невозможно, но нужно помнить, что он ведет политическую саморекламу. В этом отношении это серьезное заявление", – считает Эдуард Попов.