Мнение: обвиняя Порошенко в связях с Россией, Коломойский пиарится

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, почему не попал в списки российских санкций. Он ведет себя как опытный и циничный политик, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов.

Перед введением ограничительных мер в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Россия согласовывала список с администрацией Петра Порошенко, заявил украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в ответ на вопрос, почему он не попал под санкции, передает УНИАН.

По мнению Коломойского, Порошенко лично вычеркнул его имя из санкционного списка, чтобы представить его американским партнерам как "агента Кремля".

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины, – ред.). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую над списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ), Пасенюк (Макар Пасенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, связанной с Порошенко), Кононенко (Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко), почтальоном работал Медведчук (Виктор Медведчук, лидер "Украинского выбора")", – заявил бизнесмен.

Кроме того, Коломойский обратил внимание на то, что под санкции попал миллиардер Виктор Пинчук. По его мнению, это вызвано плохими отношениями между президентом Украины и предпринимателем.

Ранее в России приняли ответные меры на санкции Украины. Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

За заявлением Коломойского, каким бы абсурдным оно ни выглядело, кроются серьезные политические цели, уверен директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

"Вчера глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в том, что она будет использовать выборы на Украине для продвижения собственных интересов. Чем дальше, тем сильнее Украина будет раскручивать эту предвыборную ситуацию, бездоказательно обвиняя Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, как это делает старший брат Киева Вашингтон. Заявление Коломойского, при всей его кажущейся абсурдности, развивает эту тему. Он ведет собственную пиар-кампанию. Если бы он был представлен в списке, он раскручивал бы тему своего "украинского патриотизма". Но поскольку его не оказалось в этом списке, он обвиняет в игре краплеными картами своего главного противника – президента и олигарха Порошенко", – отметил Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, история на этом не закончится.

"Обвинения будут сыпаться с обеих сторон – друзья и враги украинской власти будут обвинять друг друга в игре в пользу Москвы. Поэтому мы услышим ответные обвинения в адрес самого Коломойского. И точно увидим дальнейшую эскалацию обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в украинские предвыборные дела. Поводы будут совершенно различными и часто даже абсурдными. Понятно, что никакие списки с Порошенко никто не согласовывал, но Коломойский делает то, что должен делать опытный и циничный политик – обвиняет своего противника в связях с другим противником, который на Украине официально объявлен агрессором. К содержательной части его слов относиться серьезно невозможно, но нужно помнить, что он ведет политическую саморекламу. В этом отношении это серьезное заявление", – считает Эдуард Попов.