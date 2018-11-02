"Фантастическая цель". Эксперт о планах Трампа погасить госдолг

Президент США Дональд Трамп обещал, что в случае его переизбрания страна полностью выплатит госдолг. Кому в первую очередь адресовано это обещание, в эфире радио Sputnik предположил политолог Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский госдолг будет полностью погашен к концу его второго президентского срока, пишет The Hill.

Выступая в среду на мероприятии, посвященном увеличению рабочих мест, Трамп рассказал об огромных задолженностях США, а также добавил, что страна вскоре начнет их выплачивать.

Ранее сообщалось, что за 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона. При этом дефицит бюджета США за этот же год вырос на 17 процентов и составил 779 миллиардов долларов.

Предполагается, что к 2020 году дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в триллион долларов, а госдолг сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются.

Насколько реалистично обещание Трампа, в эфире радио Sputnik предположил американист-политолог Константин Блохин.

"Это очень смелое заявление. Этот долг гасят со времен администрации Рейгана. С тех пор все администрации пытались его сократить или погасить – ни того, ни другого не получается. Понятно, что это – фантастическая цель. Погасить такую астрономическую сумму, которая превосходит американский ВВП, очень сложно. Думаю, это очень дешевая риторика, нацеленная на очень простого обывателя", – считает Константин Блохин.

Впрочем, по его мнению, вторая часть обещания – переизбраться на второй срок – может быть реализована.

"Возможность у Трампа вполне реальная. Он усилил свои позиции, рейтинг поддержки населения упал до 40 процентов, но политические силы вокруг себя он сплотил. У конкурентов, демократов, есть лидеры, которых они выдвигают, но это все старая обойма – это то, что Америка уже проходила. А Трамп – это нечто новое, и возможности у него есть. Поэтому я не стал бы списывать его со счетов", – сказал Константин Блохин.