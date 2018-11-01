Мнение: по спецмерам РФ на Украине к Порошенко будет много вопросов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответные меры России коснулись "достойных людей", быть в этом списке - награда. В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал это заявление.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответные меры РФ против украинских политиков и предприятий были ожидаемыми, они коснулись "достойных людей".

"Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства. На Украине быть в этом списке – это как государственная награда", — заявил Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая находится в Киеве с визитом.

В четверг, 1 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского лидера.

"Порошенко виднее, кого он считает достойными людьми. Я убежден, что те ответные меры, которые предприняла РФ на регулярные санкционные действия Украины, они адекватные. Украинская сторона вынуждает предпринимать эти действия. Не мы начали эту санкционную войну. Я убежден, что эти меры не останутся незамеченными для Украины, как это пытается представить господин Порошенко. Они затронули ряд лиц, которые имеют ключевое положение в украинской политической и экономической системе. И здесь, я думаю, к Порошенко будет достаточно много вопросов. Ведь именно его действия вынудили нашу страну пойти на такие шаги. Я бы посоветовал Украине перестать играть в санкции, перестать играть мускулами, которых на самом деле у этой страны нет. Ведь если РФ предпримет серьезные шаги в экономическом отношении, то это станет катастрофой, крахом и без того слабой украинской экономики", — сказал Владислав Ганжара.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".