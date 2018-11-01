"Остальное – неважно". Политолог назвал главную цель визита Меркель в Киев

В Киеве проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с украинским руководством, уже состоялась ее встреча с президентом Петром Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение о том, какая тема является центральной на переговорах.

Канцлер Германии Ангела Меркель находится с однодневным визитом в Киеве. Сообщается, что центральными темами встреч Меркель с украинским руководством являются двухсторонние отношения и урегулирование в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров заявил о росте товарооборота с Германией и призвал немецких инвесторов вкладывать деньги в украинскую экономику. Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии ситуацию с судоходством в Азовском море.

"Также обсудили угрозы эскалации в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Мы прикладываем все усилия, чтобы РФ четко придерживалась международного права", – заявил Порошенко на совместном брифинге с Меркель после встречи.

По словам украинского лидера, он также подтвердил на встрече приверженность Киева Минским соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе.

В ходе встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом и председателем украинского парламента Андреем Парубием Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в сохранении Украиной статуса страны – транзитера российского газа в Европу, рассчитывает на заключение нового транзитного контракта между Киевом и Москвой.

"Что касается "Северного потока-2", нам известно, что Украина против этого проекта. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", – сказала Меркель.

Она напомнила, что сейчас ведутся переговоры между РФ, Украиной и ЕК о перспективах транзита российского газа по территории Украины.

"Речь идет о создании транзитного договора, мы хотим, чтобы Украина сохранила статус страны-транзитера… газовые потоки расширяются из России в ЕС, но это не значит, что мы хотим покинуть транзитную роль Украины, я думаю, что доходы от транзита газа очень важны для экономики Украины", – отметила Меркель.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что именно этот вопрос был главным на встрече в Киеве.

"То, что попадает в новостную повестку по результатам встречи Меркель с Порошенко, и даже тот букет цветов, который он подарил, абсолютно не важны. Меркель приехала, чтобы своими глазами посмотреть и понять ситуацию вокруг украинской ГТС, к сохранению которой ее фактически принудил (президент США Дональд) Трамп, и она, соответственно, рассматривает вероятность вложений для реставрации этой ГТС. Все остальное является лишь парадным оформлением этой встречи. Такие темы как Азов, Минск, санкции – они обсуждены исключительно для оформления общей темы встречи, хотя центральная тема – это, конечно, будущее украинской ГТС. Думаю, что крупных политических решений после этой встречи не будет. Эта встреча не является кардинальной, что-либо меняющей. Это просто проверка ситуации на месте", – сказал Александр Асафов.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.