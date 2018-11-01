"Сумасшедший дом анализу не подлежит". Политолог о планах Киева по Азову

В Киеве рассказали, чем грозит разрыв соглашения по Азовскому морю. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков отметил, что выводы сделаны правильные, но это еще не значит, что власти Украины к ним прислушаются.

Разрыв договора о сотрудничестве по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским, заявил в эфире Громадського телевидения замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Чиновник отметил, что после расторжения соглашения по Азову отношения между Киевом и Москвой будут регулироваться международным морским правом. По словам Туки, это приведет к тому, что Украина не сможет обеспечивать судоходство в регионе.

"Если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Российская Федерация объявит, с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья. Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами. <…> Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Какого, простите, у нас пока нет", – объяснил Тука.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива вступил в силу в 2004 году. Согласно документу, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с двусторонним соглашением. Документ также закрепляет свободу судоходства некоммерческих кораблей двух государств и формулирует правила вхождения в акваторию судов третьих стран.

В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков отметил, что Тука в данном случае прав, но это не значит, что на Украине прислушаются к разумным доводам.

"Прогнозировать действия сегодняшних властей на Украине – последнее дело. Это как у Высоцкого в песне: "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" – сумасшедший дом анализу не подлежит. Потому что все действия не мотивированы, или мотивированы непонятно какими причинами. От Киева сегодня можно ожидать всего чего угодно. Ведь ради того, чтобы обострить отношения и выставить Россию в роли "агрессора", они готовы с себя последнее снять и шкуру стянуть – если пойдут на такие действия по Азовскому морю. Посмотрим. Но, наверное, есть предел у любого режима. И он должен понять, что он сам себе стреляет в ногу. Хотя, повторюсь, в случае с Украиной не приходится говорить о каком-то рациональном начале", – сказал Леонид Крутаков.