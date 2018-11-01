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Эксперт: на Западе – огромное количество фобий

(обновлено: 17:12 01.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о целях русофобов и тех, кто вмешивается в церковные дела страны. Эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал эту тему.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, какую цель преследуют русофобы и те, кто вмешивается в церковные дела страны.

"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель – создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять. Использовать как разменную монету в своих интересах", – сказал российский лидер на Всемирном русском народном соборе.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, это практикуется во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве. А среди основных методов – "пещерный национализм", русофобия и грубое вмешательство в церковную жизнь.

Президент призвал общество к единству и сплоченности, ведь только так государство может ответить на исторические вызовы, противостоять внешнему давлению и отстаивать суверенитет.

Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что атаки на традиционные национальные ценности являются частью попыток нивелирования стран под единые западные стандарты.   

"Речь идет о попытках коллективного Запада, Соединенных Штатов удержать свою гегемонию, монополию на определение ценностей. Эта монополия на протяжении последних десятилетий постепенно ослабевает – это касается и США, и Запада в целом. Однако они по-прежнему пытаются навязывать свои правила и стандарты всему остальному миру, чтобы сохранить свое доминирование. И когда мы говорим о нынешней вспышке русофобии на Западе, то нужно понимать, что там бытует не только русофобия, там вообще огромное количество фобий. То есть это достаточно общий процесс, который является составной частью либеральной политики глобализации, которая прежде очень активно проводилась", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.  

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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