Эксперт о санкциях Киева: проигравшей будет лишь одна сторона

Киеву необходимо ввести новые санкции против России в ответ на ее контрмеры, считают в Раде. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер, если Украина захочет ввести еще одни санкции – это ее право, только Россию это никак не затронет.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что Киеву необходимо ввести новые точечные санкции в отношении российских бизнесменов и политиков в ответ на спецмеры РФ.

В четверг, 1 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из России.

"Око за око, зуб за зуб. Нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По его мнению, Киеву необходимо начинать с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, "кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года". При этом он отметил, что для украинских бизнесменов и политиков, у которых есть собственность в Крыму и Донбассе, спецмеры РФ станут "реальной проблемой".

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что если Украина захочет ввести ответные санкции, то это ее право. Только Россию это не затронет.

"Россия не боится украинских санкций хотя бы потому, что сама заинтересована в данном случае в уменьшении товарооборота с Украиной. Более того, если Украина хочет остановить товарооборот как таковой, то Россия от этого ничего не потеряет. От этого потеряет только Украина. Поэтому любые ответы на российские меры выглядят искусственными. На Украине должны понимать: то, что Россия не ввела ограничительных мер раньше, то это только потому, что она все еще продолжала рассчитывать на некий благоприятный вариант развития ситуации, она не хотела подставлять под ограничения украинских бизнесменов и политиков и вообще каким-то образом противодействовать развитию двусторонних отношений, пусть даже в ограниченном виде. Сейчас эта точка невозврата пройдена, и в Киеве должны понимать, что просто так это не закончится. Если на Украине продолжают хотеть плохих отношений с Россией, то они эти отношения получат. Но проигравшей в этой ситуации может быть только Украина. Поскольку торговые отношения с ней в настоящий момент России невыгодны, а политических отношений нет и быть с этой Украиной просто не может", – сказал Владимир Брутер.