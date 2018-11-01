Олейник: Украиной правят "чужие", "пришельцы" и "приблудные"

Депутат Рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой, живущей лишь сегодняшним днем. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник объяснил, почему в нынешних условиях невозможно жить иначе.

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза заявил в эфире телеканала NewsOne, что Украине нужна долгосрочная стратегия развития.

"Последние 27 лет принцип гуппи, аквариумной рыбки, – живем сегодняшним днем. Если в Китае вы спросите, как будет жить Китай, они скажут: на 30 лет мы понимаем, на 60 распланировали, на 90 лет – будем стараться выполнять план. В США каждый приходящий президент перехватывает продолжение стратегии, в Германии стратегия на пять-десять лет, и только в Украине мы живем от сегодня до завтра", – сказал Береза.

По мнению депутата, Украине необходим новый общественный договор, вместо старого паритета: "людям позволяют не платить налоги, а власть тихонечко ворует". Для этого государство должно гарантировать, что население будет жить в законной стране, подчеркнул Береза.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник объяснил, почему в нынешних условиях Украина не может жить иначе.

"Ничего удивительного нет: когда нет государства как такового – отсутствует верховенство права, нет самостоятельности, независимости, управляют иностранцы, тогда люди живут по принципу "лишь бы день прожить, да ночь продержаться", а те, кто при власти – "максимально обогатиться". Поэтому никто не думает о перспективах на Украине. Вот сегодня у властей вопрос номер один – любыми путями удержаться. А то, что страдает экономика, что страдают люди, их это не интересует. Это однодневки, они сегодня управляют страной исключительно вахтовым методом", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, тех, кто управляет страной, можно разделить на категории.

"Правят страной сегодня "чужие", "пришельцы" и "приблудные". Я их различаю по этим категориям. "Чужие" – это как бы свои, но они издеваются над украинским народом, они чужие по делам своим. "Пришельцы" – это те, которых прислали смотреть за Украиной. Это министры-американцы, прибалты, из Грузии приезжали – поматросили и бросили страну. "Приблудные" – это такие, как (экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил) Саакашвили. Приблудился, дали должность, он накуролесил и ушел. К сожалению, сегодня нельзя говорить об Украине как о государстве. Сегодня, скорее всего, это территория", – заключил украинский политик.