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Политолог: в высказываниях Ханта о России слышна "дикая ярость"

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© AFP 2018 / Ben StansallМинистр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступает на съезде Консервативной партии в Бирмингеме. 30 сентября 2018Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступает на съезде Консервативной партии в Бирмингеме. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил России "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится. Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik объяснил, почему эта угроза вряд ли впечатлит россиян.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в "основанную на правилах международную систему", и пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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"До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 – в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери", – сказал Хант, выступая в среду вечером в исследовательском институте Policy Exchange.

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию (Хант сначала оговорился, сказав "Китай", но потом под смех собравшихся извинился перед китайцами – ред.) в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что, если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", – подчеркнул Хант.

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывания министра иностранных дел Великобритании. 

"Я полностью соглашусь с этим тезисом, только с поправкой на время глагола – Россия не "заплатит", а "заплатила" очень высокую цену за то, что всерьез поверила в желание Запада принять ее в качестве равноправного члена "семьи цивилизованных народов". Именно из-за того, что Россия стала в начале 90-х годов считать западные страны друзьями и партнерами (а они, как позже выяснилось, считали, что они Россию победили) произошло то, что потом произошло. А тогда Запад очень многим у нас казался "светом в окошке", многие верили, что холодная война между нами и Западом была в основном результатом неумных и радикальных действий прежнего советского руководства", – сказал Дмитрий Юрьев.  

За минувшие десятилетия мироощущение россиян заметно изменилось, отметил он. 

"Первый большой выплеск холодной воды нам в физиономию был, когда бомбили Югославию (март – июнь 1999 года – ред.), а дальше все становилось хуже и хуже. Мы вдруг обнаружили, что западная психология больше похожа не на образ "цивилизованного человечества", как они себя называют, а на этику и логику поведения дворовых бандитов, которые, когда видят, что человек не может дать им сдачи, бьют его с особым остервенением. И вот после того, как им на Западе показалось, что Россия теперь уже будет плясать так, как ей скажут, то когда она отказалась это делать, отказалась вопить, как ей хорошо, когда кованый сапог в очередной раз прилетает куда-нибудь в незащищенную часть тела, то это вызвало у них дикую ярость. И именно эта ярость слышна в высказываниях господина Ханта", – считает  Дмитрий Юрьев.

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