Политолог: ответные меры на санкции Киева – это логика событий

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах против санкций Украины. В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров рассказал, почему необходимы контрмеры.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, сообщает пресс-служба кабмина.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

В частности, меры затронут судей Конституционного суда Украины, депутатов Рады, крупных украинских бизнесменов, чиновников администрации Петра Порошенко.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. При этом подчеркивается, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Москва отменит ограничения, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.

В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров прокомментировал введение ответных мер.

"Я отрицательно отношусь к конфронтации России и Украины – мы братские народы. Но наши ответные санкции – это логика событий, и она эти меры подсказывает. Есть ряд украинских политических деятелей и бизнесменов, которые у нас ведут свой бизнес, здесь зарабатывают, и в то же время на Украине они занимаются русофобией, поддерживают антироссийскую позицию. Мы знаем этих людей. В данном случае логично оказать на них давление. Считаю, что ответные меры – это логичный шаг", – сказал Георгий Федоров.

Россия ввела контрсанкции в ответ на действия Киева. В частности, в мае Украина расширила санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.

Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.