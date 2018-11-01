Политолог: Крым поставил украинских чиновников перед сложным выбором

Министерство инфраструктуры Украины начало расследование использования одной из служб карты с Крымом в составе РФ, сообщили в ведомстве. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал сложившуюся в министерстве коллизию.

Министерство инфраструктуры Украины начало расследование после того как глава государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк использовал карту с Крымом в составе России, сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко. Сам чиновник заявил, что презентацию с этой картой готовил не он.

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать расследование по использованию главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "русским" Крымом", – написала Томко в Facebook.

Согласно данным украинских СМИ, Ноняк показал в своей презентации карту Европы, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия – красным, в то время как Украина была окрашена зеленым.

Позднее глава Укртрансбезопасности написал в Facebook, что карту увидел только во время выступления.

"Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган. Именно поэтому я обратился с соответствующим заявлением в СБУ", – написал он.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал сложившуюся в министерстве инфраструктуры Украины коллизию.

"Понятно, что вопрос с Крымом на современной Украине носит политический характер, это ключевой момент их идеологии. И человек, который вольно или невольно покусится на эту официальную идеологему, автоматически переступает "красную черту" и на него, конечно, навешают обвинения от идеологической неразборчивости до предательства национальных интересов. Но с точки зрения работников ведомства, которые готовили презентацию, все достаточно прагматично: для того, чтобы рассчитывать свои ресурсы, их расходование, логистику использования, ведомству необходимо обладать реальной картиной своих полномочий, и, соответственно, реальными картами. Понятно, что на Крым их полномочия никак не распространяются и использовать карты, которые утверждают обратное – это была бы бессмыслица. Поэтому здесь возникло очевидное противоречие между реальной действительностью и идеологией. И интересно, конечно, к каким выводам придет следствие – признают ли они право украинских чиновников учитывать реальность или вынесут постановление, что они должны и дальше жить в выдуманном мире", – сказал Владимир Киреев.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.