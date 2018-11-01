"Можно начинать". Политолог о "новом Суэцком канале"

Россия, Индия и Иран могут создать альтернативу Суэцкому каналу – СМИ сообщают о скорой встрече по обсуждению нового транспортного коридора. Такие проекты – веление времени, такую точку зрения высказал в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Россия, Индия и Иран в ноябре проведут встречу, чтобы обсудить запуск международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщает иранский телеканал Press TV.

Отмечается, что маршрут протяженностью в 7,2 тысячи километров станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу. В новом проекте будет задействована как железная дорога, так и водный транспорт. Товары будут направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем будут переправляться в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге будут поставляться в Европу.

Предполагается, что этот транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов на 30-40 процентов. Например, если сравнивать с Суэцким каналом, товары из индийского Мумбаи до Москвы по коридору "Север-Юг" прибудут на 20 дней быстрее. Ежегодный объем грузоперевозок по новому пути оценивается в 20-30 миллионов тонн.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что его страна хотела бы начать активное использование коридора как можно скорее. Пробные поставки по новому пути уже производились в 2014 году.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что Индия может сыграть решающую роль в наполнении нового транспортного коридора.

"Подобного рода проекты сейчас вызваны велением времени – многие страны ищут новые направления для транспортировки своих товаров. Транспортировка индийских товаров через Иран и Россию в Европу позволит серьезно сократить маршрут, по этому коридору планируется доставлять до 30 миллионов тонн товаров ежегодно. Это довольно существенный объем, который позволит заработать странам-транзитерам и сократит издержки Индии, которая активно выходит на мировые рынки. На мой взгляд, в данном случае активизации переговорных процессов способствовало участие России и Индии в ШОС, где Иран является наблюдателем. Эта переговорная площадка позволила обсуждать не только вопросы безопасности, но и экономического сотрудничества. Все выигрывают от реализации подобных проектов. Но есть и политические противники у этой истории. Так как активно задействован Иран, я думаю, что со стороны США мы увидим очередную порцию давления на Индию, которую будут всячески отговаривать от этого проекта. Но мы видим, что Индия ведет многовекторную внешнюю политику и, скорее всего, справится с таким давлением", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, желание индийской стороны реализовать проект как можно быстрее вполне реалистично.

"Возможно, уже в будущем году этот проект начнет действовать, потому что для его реализации необходимо гармонизировать только логистические процессы. Строить практически ничего не надо, действующие порты и железнодорожные и автомобильные маршруты работают. А если понадобится увеличение объемов, по ходу будут реализованы и инвестиционные проекты. Запуск этого проекта в 2019 году реален, и пробные поставки уже осуществлялись, сейчас необходима только политическая воля. Надо ударить по рукам – и можно начинать", – заключил Игорь Шатров.