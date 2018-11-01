Политолог о ситуации с газом на Украине: людям придется с этим смиряться

Депутат Верховной рады заявил, что из-за решений Киева в газовой сфере могут замерзнуть целые города. Договоренности Украины с МВФ предусматривают еще более сложные и непопулярные решения, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

Из-за разрешения правительства Украины отключать газ зимой за долги по коммунальным платежам могут замерзнуть целые города, заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, это сравнимо с лицензией на убийство. "Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать", – сказал политик.

Он добавил, что у украинцев скопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам. "Долги по коммуналке выросли в семь раз за последние пять лет. И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег", – заключил парламентарий.

На Украине с первого ноября повышаются цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется "выживать".

Повышение цен на газ – одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Миссия фонда в сентябре работала в украинской столице и, как сообщали СМИ, выдвинула четыре условия для получения нового кредита. Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Президент Украины Петр Порошенко пытался создать для этих непопулярных мер позитивный контекст, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

"Увеличение стоимости газа – это вынужденное решения для украинской власти. Они прекрасно осознают непопулярность этого решения, но, тем не менее, это находится в рамках выполнения требований МВФ для предоставления дальнейшего финансирования. Петр Порошенко, как мог, попытался создать для этих решений позитивный контекст, даже побороться со своими политическими противниками, обвинив их в манипуляции и эскалации народного раздражения. Тем не менее, все эти меры будут приняты, поскольку договоренности с МВФ предусматривают еще более сложные и непопулярные решения, связанные с обеспечением населения жизненно важными услугами. Конечно, для населения это будет очень болезненно, но учитывая постоянно идущие деградационные процессы в социальной сфере, им придется с этим жить, смиряться. А киевская машина пропаганды, конечно, обвинит и в этом Россию, и скажет, что европейский газ (тот же самый российский, но закупаемый в Европе) гораздо лучше, хотя и дороже", – считает Александр Асафов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на 5 миллиардов долларов Киев получил в марте 2015 года, второй – на 1,7 миллиарда – в августе того же года, а третий и четвертый – по миллиарду каждый – в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его до сих пор не выделили.