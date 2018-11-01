Эксперт рассказал о самой действенной мере в отношении цен на бензин

Правительство согласовало с нефтяниками цены на топливо. Подобные меры могут иметь эффект на протяжении лишь некоторого времени, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Михаил Беляев.

Правительство договорилось с нефтяниками о сохранении цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличатся на 3% к соответствующему месяцу 2017 года.

"Можем констатировать, что решение найдено", – заключил Козак.

По его словам, ситуация на топливном рынке была искусственно расшатана, так как независимые АЗС бились за снижение оптовых цен. "Понятно, что денег много не бывает, каждый сегмент и участник рынка борется за свои доходы", – отметил Козак, добавив, что снижение оптовых цен не всегда может оправдано. Тем не менее, он отметил, что правительство должно реагировать на эти запросы. "И я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и на оптовом и на розничном сегменте рынка", – сказал Козак.

По словам Козака, нефтяные компании обязались немедленно начать соблюдение достигнутых договоренностей.

В эфире радио Sputnik меры правительства прокомментировал эксперт РИСИ Михаил Беляев.

"Это, конечно, очень хорошо, что правительство включилось в регулирование цен. Но надо понимать, что на топливном рынке, как бы это ни отрицалось розничными и оптовыми продавцами, действует по сути дела монополистическая ситуация. Она характеризуется тем, что розничные продавцы следуют друг за другом и проводят негласную политику повышения цен. Попытка урегулировать ситуацию договоренностями о ценах – это меры, которые не будут иметь серьезного значения в длительной перспективе. На какое-то время рост цен приостановится, но в дальнейшем монополии будут действовать так, как они привыкли. Это – прерогатива жестких действий антимонопольного регулирования. И государство должно вмешиваться не попытками ввести рыночные меры в нерыночную ситуацию, а методами диктата и государственного регулирования цен. Потому что существует два метода установления справедливых цен: или конкуренция, или регулирование со стороны государства там, где существует нерыночная ситуация. В данном случае ситуация нерыночная, значит, государство должно действовать жесткими методами и устанавливать цены", – полагает Михаил Беляев.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если не будет достигнуто соглашение о заморозке внутренних цен на нефтепродукты.