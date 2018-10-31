Военный эксперт оценил действия США в подконтрольной им части Сирии

Обстановка в подконтрольной США части Сирии деградирует, заявили в Минобороны РФ. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik поделился мнением о причинах ухудшения ситуации в серой зоне.

Обстановка в подконтрольной США серой зоне на восточном берегу Евфрата в Сирии быстро ухудшается, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, это серая зона, в которой обстановка стремительно деградирует. Об этом свидетельствуют большое количество терактов и захватов заложников", — отметил он.

Так, с сентября боевики "Исламского государства"* совершили в этой зоне 57 терактов и нападений на представителей Сирийских демократических сил (СДС). Убито и ранено свыше трехсот курдских ополченцев.

"По данным, полученным от местного населения Заевфратья, в результате этих терактов есть потери и среди иностранных военнослужащих", — добавил Конашенков.

По его словам, жители подконтрольной США серой зоны сообщают о репрессиях против арабского населения, которые проводят не только террористы, но и отряды СДС.

Конашенков отметил, что незаконная оккупация США обширных районов Сирии "ни к чему хорошему для сирийцев не привела и не приведет".

Он напомнил, что террористы "Исламского государства"* в зоне незаконной американской оккупации не уничтожены.

"Пользуясь неспособностью Соединенных Штатов и отрядов СДС эффективно бороться с террористами в Заевфратье, группировки ИГИЛ* вновь занимают ранее освобожденные территории", — отметил генерал.

При этом в серой зоне нарастают социальные и межэтнические противоречия, добавил Конашенков.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин оценил действия американской стороны.

"Скажем откровенно: США в Сирии не собираются заниматься мирным процессом, они всячески саботируют, пытаются сорвать любые политические договоренности по переводу ситуации в русло компромиссов и мира. Им это не нужно. Проамериканская коалиция в Сирии – это все, кто воюет против (президента Башара) Асада. То есть это и сами США, и ИГИЛ*, и другие террористические организации. Это и есть проамериканская коалиция в Сирии. Ситуация в зоне, которая находится под контролем США, лишний раз подтверждает тезис, что американцы воюют руками террористов. Они всячески прикрывали ИГИЛ* от разгрома нашей авиацией, они снабжали и снабжают ИГИЛ* данными своих военных разведок. Ситуация и дальше будет ухудшаться. Цель США — не дать возможности победить силам, которые выступают за политическое урегулирование, поскольку американцы считают, что так они будут побеждены", — сказал Александр Жилин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

