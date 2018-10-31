Экономист прокомментировал данные рейтинга Doing Business по России

Россия поднялась в рейтинге Doing Business. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Николаев оценил результаты рейтинга, отметив его достоинства и недостатки.

Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business, говорится в сообщении Всемирного банка. В прошлом году Россия занимала в списке 35-е место.

На продвижение вверх повлияли новации в сферах строительства, электроснабжения, регулирования малого и среднего бизнеса, налогообложения.

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 16-й раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса. В этом году лидерство в рейтинге подтвердила Новая Зеландия. Вторую и третью строчки заняли Сингапур и Дания, также сохранив свои позиции. За ними следуют Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.

Реформы, направленные на улучшение делового климата для отечественных предприятий малого и среднего бизнеса, оценивались на примере Москвы и Санкт-Петербурга.

"Россия вновь продемонстрировала свою приверженность улучшению делового климата для частного предпринимательства. Мы надеемся и далее отмечать поступательное движение страны по внедрению передовой мировой практики регулирования отечественных малых и средних предприятий", – заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Андраш Хорваи.

Среди наиболее важных реформ эксперты Всемирного банка выделяют упрощение процедуры получения разрешений на строительство. Кроме того, был оптимизирован контроль качества строительства за счет введения риск-ориентированных проверок. Помогло России подняться в рейтинге и ускорение процедуры подключения к системе электроснабжения. Процесс подключения также стал менее затратным, отмечается в докладе.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Doing Business с 120-й позиции в 2011 году до 50-й в 2015-м и до 20-й в 2018 году.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического анализа компании ФБК, экономист Игорь Николаев прокомментировал данные рейтинга.

"Рейтинг Doing Business должен показывать, насколько комфортные условия созданы бизнесу в стране. Это оценивается по разному виду экономической деятельности, по разным отраслям. Допустим, в строительстве: как долго приходится получать разрешение на строительство, насколько забюрократизирован этот процесс. Соответственно, если получение разрешения занимает считанные дни, то, конечно, ставятся более высокие оценки. И так – по очень многим показателям. Рейтинг интересный. Но что важно: он во многом основан на формальных показателях. Потому что мы понимаем: и документы могут быть хорошие, и законы, но что в реальности? И это недостаток этого рейтинга. Так что я бы его назвал документарным. Но все равно это полезная вещь. И то, что Россия поднялась на несколько ступенек вверх – это, безусловно, позитив", – сказал Игорь Николаев.