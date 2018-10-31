"Системный подход". Политолог о новой концепции миграционной политики РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. В эфире радио Sputnik политолог Александр Ведруссов высказал мнение, что работа в этой области требует системного подхода, в этом случае изменения пойдут только на пользу стране.

Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики. Об этом президент заявил, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастают русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма. Например, на Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют.

"Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", – продолжил Путин, отметив, что это сказывается на жизнях граждан.

В таких условиях Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, подчеркнул глава государства.

"Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", – заявил президент.

Путин напомнил, что по программе добровольного переселения соотечественников за 12 лет в Россию переехало около 800 тысяч человек, а в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет.

"Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса", – сказал он.

Глава государства отметил, что проблем в этой области еще немало, но за последнее время многие бюрократические преграды сняты. "Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", – заключил Путин.

Политолог, общественный деятель Александр Ведруссов в эфире радио Sputnik отметил, что есть запрос на новую миграционную политику.

"Одна только Украина, даже если брать только юго-восток, – это потенциальные миллионы наших соотечественников, которые не только говорят на одном с нами языке, принадлежат одной культуре и исторической традиции, но и имеют соответствующие востребованные у нас профессии. Особенно в дальних регионах, в сельской местности они могут быть востребованы", – сказал Александр Ведруссов.

По его мнению, работа в этой области требует системного подхода. В этом случае изменения в миграционной политике пойдут только на пользу стране.

"Если политика у нас системно поворачивается в сторону благоприятствования миграции соотечественников, то это может вызывать только одобрение. Нужно будет смотреть, как миграционные органы будут на это реагировать. Если запретительный характер практики деятельности миграционных служб изменится благодаря правильным акцентам, которые расставлены в законодательстве, то это будет для страны только плюсом. Есть еще один момент: под миграцию нужно пересматривать и нашу социально-экономическую политику, развитие дальних регионов и развитие сельской местности, иначе люди не смогут найти здесь работу по приемлемым условиям. То есть если под миграционный приток будут созданы новые рабочие места, и соответствующие программы будут работать системно, то все это будет на благо страны. В этом нет никаких сомнений", – отметил политолог.