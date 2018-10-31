Эксперт оценил риски для "Северного потока-2"

Глава OMV назвал два главных риска для строительства "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков высказал свою точку зрения по этому вопросу.

Участники "Северного потока-2" видят два основных риска для реализации проекта: отказ Дании в разрешении на строительство и введение санкций США, сообщил председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV AG, которая является одним из партнеров проекта, Райнер Зеле.

"Прежде всего, мы ждем последнее оставшееся разрешение на строительство от Дании. Я убежден, что в ЕС все полученные разрешения будут действовать согласно закону в разных странах. И это произойдет в Дании", – сказал Зеле журналистам.

По его словам, второй риск связан с введением США санкций.

"Давайте подождем и увидим, что произойдет. Мы не знаем, какие именно санкции будут введены, санкционные риски существуют во многих других регионах", – отметил он.

"Это, я думаю, два основных риска, которые есть по проекту", – сказал Зеле.

Он уточнил, что несмотря на это, работы по строительству "Северного потока-2" продолжаются.

"Мы собираемся продолжить строительство газопровода, сейчас построено 108 километров, и мы будем продолжать трубоукладку. Работа идет хорошо", – подчеркнул Зеле.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал озвученные главой OMV риски для проекта.

"Риск с Данией, по моему мнению, несущественен. Во-первых, есть большая вероятность того, что в следующем году будет получено это разрешение. Во-вторых, даже если оно не будет получено, то уже существует проект обходного маршрута, и "Северный поток-2" так или иначе будет построен. Второй риск более существенный – это санкции в отношении компаний, которые работают над реализацией "Северного потока-2". Но здесь, я думаю, большая часть работ на самом деле уже выполнена, и всегда можно перейти на других подрядчиков или применить какие-то схемы, которые обходят санкционную ситуацию, связанную с США. Поэтому я не думаю, что этот риск сможет серьезно затормозить строительство "Северного потока-2"", – сказал Юрий Рыков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.