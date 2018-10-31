ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: все датчики ракеты "Союз" будут проходить дополнительный контроль

(обновлено: 16:37 31.10.2018)
0510
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Причиной аварии "Союза-ФГ" стал сбой датчика разделения ступеней, сообщили в "Роскосмосе". В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт разъяснил сложившуюся ситуацию.

Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Нештатная работа датчика привела к тому, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в итоге бак разорвался, уточнил Крикалев.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вице-президент ФКР: то, что произошло с "Союзом" – уникальная ситуация
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ. Не исключено, что ошибка была допущена при сборке.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал сложившуюся ситуацию.       

"Речь идет о датчике контакта. Он срабатывает, когда в силу выключения двигателей первой ступени – "боковушек" – их давление на узел, который соединяет первую и вторую ступень, прекращается. Датчик фиксирует это. После этого идет сигнал на открытие клапана отвода "боковушки". Поскольку датчик не сработал, то сигнал на открытие клапана не поступил, соответственно, не возникло реактивной силы. И произошло столкновение. Такого рода датчики, конечно, должны быть очень надежными. И они и есть надежные – столько лет все работало. То, что датчик в данном случае не сработал, означает, что, по-видимому, недостаточно тщательно проверяли эти датчики. Ведь все необходимо проверять", – сказал Натан Эйсмонт. 

Он не согласился с ранее высказанной экспертами версией о том, что сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет", применили на детали силовое воздействие.  

"Да, существует миф о нашей технологии сборки, но это миф. На самом деле такого, конечно, не происходит. Все делают по инструкциям, и инструкции достаточно жесткие. И, конечно, применение силовых методов для того, чтобы что-то собрать, не предусмотрено", – отметил эксперт.

По его мнению, системы видеонаблюдения за всеми этапами сборки, о необходимости которых говорят специалисты, могли бы повысить уровень надежности космических аппаратов. 

"Какими бы ни были надежными системы контроля, способы контроля, никто не может получить стопроцентной гарантии, что все будет работать так, как было запланировано. Поэтому введение нового способа контроля – видеонаблюдения – не повредит. Появится дополнительный этап, который позволит пройтись по всей цепочке при подготовке ракеты к запуску. То есть, безусловно, уровень надежности должен повыситься. Теперь все датчики будут проходить дополнительный контроль", – сказал Натан Эйсмонт.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена