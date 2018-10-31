Эксперт: все датчики ракеты "Союз" будут проходить дополнительный контроль

Причиной аварии "Союза-ФГ" стал сбой датчика разделения ступеней, сообщили в "Роскосмосе". В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт разъяснил сложившуюся ситуацию.

Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Нештатная работа датчика привела к тому, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в итоге бак разорвался, уточнил Крикалев.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ. Не исключено, что ошибка была допущена при сборке.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Речь идет о датчике контакта. Он срабатывает, когда в силу выключения двигателей первой ступени – "боковушек" – их давление на узел, который соединяет первую и вторую ступень, прекращается. Датчик фиксирует это. После этого идет сигнал на открытие клапана отвода "боковушки". Поскольку датчик не сработал, то сигнал на открытие клапана не поступил, соответственно, не возникло реактивной силы. И произошло столкновение. Такого рода датчики, конечно, должны быть очень надежными. И они и есть надежные – столько лет все работало. То, что датчик в данном случае не сработал, означает, что, по-видимому, недостаточно тщательно проверяли эти датчики. Ведь все необходимо проверять", – сказал Натан Эйсмонт.

Он не согласился с ранее высказанной экспертами версией о том, что сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет", применили на детали силовое воздействие.

"Да, существует миф о нашей технологии сборки, но это миф. На самом деле такого, конечно, не происходит. Все делают по инструкциям, и инструкции достаточно жесткие. И, конечно, применение силовых методов для того, чтобы что-то собрать, не предусмотрено", – отметил эксперт.

По его мнению, системы видеонаблюдения за всеми этапами сборки, о необходимости которых говорят специалисты, могли бы повысить уровень надежности космических аппаратов.

"Какими бы ни были надежными системы контроля, способы контроля, никто не может получить стопроцентной гарантии, что все будет работать так, как было запланировано. Поэтому введение нового способа контроля – видеонаблюдения – не повредит. Появится дополнительный этап, который позволит пройтись по всей цепочке при подготовке ракеты к запуску. То есть, безусловно, уровень надежности должен повыситься. Теперь все датчики будут проходить дополнительный контроль", – сказал Натан Эйсмонт.