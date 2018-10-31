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Эксперт назвал подоплеку скандала вокруг состояния военной техники ФРГ

(обновлено: 15:35 31.10.2018)
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© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard-2Немецкий военный танк Leopard-2
© AP Photo / Michael Sohn
В Германии большую часть военной техники признали неисправной. В эфире радио Sputnik военный историк Юрий Кнутов рассказал, с чем, по его мнению, связаны подобные оценки.

Статс-секретарь Минобороны Германии Петер Таубер сообщил, что лишь треть военной техники, поступившей в эксплуатацию в 2017 году, можно считать исправной. Об этом сообщает немецкая газета Stuttgarter Nachrichten.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен
© AP Photo / Maja Hitij
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Как пишет издание, из 97 поставленных боевых машин можно использовать только 38 – примерно 37% от общего количества. При этом бундесвер намерен увеличить показатель боепригодности до 70%.

"Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана как можно скорее достичь оговоренных показателей", – говорится в отчете Таубера.

Больше всего военное ведомство обеспокоено состоянием боевых машин пехоты Puma – к использованию пригодны лишь 27 из 71 БМП. Кроме того, в Минобороны недовольны военно-транспортными самолетами Airbus A400M – пригодны четыре из восьми. Из четырех многоцелевых истребителей Eurofighter, полученных армией, технически исправен оказался только один.

Немецкий военный танк Leopard II
© Flickr / U.S. Army Europe Images
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По мнению немецких журналистов, проблемы вызваны увеличивающейся вовлеченностью Германии в военные операции НАТО – бундесвер участвует в 15 миссиях альянса.

Ранее эксперты The National Interest назвали состояние немецких ВМС позорным для богатейшей страны Европы. По мнению специалистов, из-за недостаточного финансирования и плохого планирования немецкий флот не в состоянии выполнять свои главные задачи.

В эфире радио Sputnik директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов рассказал о причинах подобного положения дел, высказав при этом мнение, что представленные цифры завышены.

"Действительно, причина в том, что в военном бюджете Германии не предусматривалось достаточно средств на обслуживание военной техники, в первую очередь бронетанковой. Кроме того, это связано с качеством персонала, который занимается ее ремонтом и поддержанием боевой готовности. Кроме того, министр обороны Германии (Урсула фон дер Ляйен – ред.) к вооруженным силам никогда отношения не имела, соответственно, ее понимание проблем далеко от реальности. В обстановке истерии, русофобии, которая раскручивается в странах НАТО, ставится вопрос, в том числе, и о смене министра обороны. И в этой ситуации такого рода скандалы, конечно, этому способствуют. То есть существует чисто политическая подоплека. Вместе с тем, считаю, что представленные цифры в значительной степени завышены. Есть стремление использовать ситуацию, чтобы раскрутить маховик военных расходов, чтобы Германия тратила на оборону больше денег. Известно, что этого требует (президент США Дональд) Трамп. Поэтому считаю, что основная цель связана именно с интересами НАТО. То есть политических моментов здесь больше, чем военных", – считает Юрий Кнутов.

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