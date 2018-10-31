Ветеран "Альфы" изложил две версии взрыва у здания УФСБ в Архангельске

Уголовное дело по факту взрыва у здания УФСБ в Архангельске передано в центральный аппарат Следственного комитета. Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал имеющуюся на этот час информацию.

Уголовное дело по факту взрыва на входе в здание регионального управления ФСБ в Архангельске передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание управления ФСБ в Архангельске. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. Следственный комитет России завел дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

В эфире радио Sputnik подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов прокомментировал имеющуюся на этот час информацию.

"Наверное, сразу нужно уточнить, что взрыв произошел не "в здании", как говорилось в некоторых из первых сообщений, а именно на входе в здание. Из опубликованного видео понятно, что пройти внутрь здания человек не мог, и взрыв был именно на входе. Видимо, он открыл дверь и далее был остановлен сотрудниками. И из того, что нам известно о ситуации, можно предположить, что это, возможно, действительно был теракт, а его исполнитель, 17-летний юноша, стал жертвой манипуляций террористов", – отметил Андрей Попов.

По его словам, пока нет более точных данных, имеет право на существование и еще одна версия.

"Можно предположить также, что юноша мог, например, найти на улице какой-то подозрительный предмет и нес в управление ФСБ, чтобы его отдать. И здесь мы должны подчеркнуть, что в случаях обнаружения предметов, имеющих признаки взрывных устройств, нужно немедленно сообщать об этих предметах в правоохранительные органы, а не предпринимать меры для их транспортировки куда бы то ни было. Единственное, что еще нужно сделать – принять меры, чтобы другие люди к этому предмету не приближались", – добавил Андрей Попов.