"Просто глупость". Политолог об обвинениях постпреда Украины в адрес России

Россия использует Азовское море для скрытых поставок оружия в Донбасс. Об этом во вторник во время открытого заседания СБ ООН заявил постпред Украины при организации Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.
"Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил в Донбассе оружием с территории Крыма", – сказал представитель Украины.
"Угроза морского нападения из Азовского направления в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", – сказал он.
Кроме того, постпред считает, что Азовское море превратилось в еще один театр боевых действий России против Украины, в том числе в экономическом и торговом плане.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление представителя Украины при ООН.
"Большинство значимых заявлений украинских официальных лиц – откровенные фейки. Эти люди постоянно говорят глупости, не отдавая себе в этом отчет. Если бы Россия, предположим, решила поставить оружие в Донбасс – чего она не делала, там с самого начала конфликта своего оружия более чем достаточно – то ей достаточно легко было бы это сделать через пункты пропуска на границе с Ростовской областью. А устраивать зачем-то переброску из Крыма, да еще морским путем, с доставкой, как надо понимать слова украинского представителя, на побережье Азовского моря – это не просто нерационально, это просто глупо. При этом мы прекрасно знаем, что украинские военные сами были и остаются крупными поставщиками оружия в республики Донбасса. Насколько я знаю, существует даже конкретный прайс-лист – за сколько у вэсэушников можно купить тот или иной вид вооружений", – рассказала Наталья Макеева.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.