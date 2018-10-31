"Просто глупость". Политолог об обвинениях постпреда Украины в адрес России

Постпред Украины при ООН обвинил Россию в переброске оружия из Крыма в Донбасс через Азовское море. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала это обвинение.

Россия использует Азовское море для скрытых поставок оружия в Донбасс. Об этом во вторник во время открытого заседания СБ ООН заявил постпред Украины при организации Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил в Донбассе оружием с территории Крыма", – сказал представитель Украины.

Ельченко также заявил, что Россия хочет создать в Азовском море так называемый "Крымский коридор".

"Угроза морского нападения из Азовского направления в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", – сказал он.

Кроме того, постпред считает, что Азовское море превратилось в еще один театр боевых действий России против Украины, в том числе в экономическом и торговом плане.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление представителя Украины при ООН.

"Большинство значимых заявлений украинских официальных лиц – откровенные фейки. Эти люди постоянно говорят глупости, не отдавая себе в этом отчет. Если бы Россия, предположим, решила поставить оружие в Донбасс – чего она не делала, там с самого начала конфликта своего оружия более чем достаточно – то ей достаточно легко было бы это сделать через пункты пропуска на границе с Ростовской областью. А устраивать зачем-то переброску из Крыма, да еще морским путем, с доставкой, как надо понимать слова украинского представителя, на побережье Азовского моря – это не просто нерационально, это просто глупо. При этом мы прекрасно знаем, что украинские военные сами были и остаются крупными поставщиками оружия в республики Донбасса. Насколько я знаю, существует даже конкретный прайс-лист – за сколько у вэсэушников можно купить тот или иной вид вооружений", – рассказала Наталья Макеева.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.