Политик: обязывать Россию отменить выборы в Донбассе – это безумие

Запад пытается втянуть РФ в конфликт в Донбассе, заявили в ЛНР. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что для западных стран подобные попытки стали обычным делом.

Западные страны игнорируют самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы вовлечь Россию в конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник.

Накануне в ООН прошло обсуждение выборов в Донбассе, которые намечены на 11 ноября. При этом представителей самопровозглашенных республик на заседание не позвали. Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания – члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают запланированные выборы и просят Россию остановить этот процесс.

В Донбассе такую позицию назвали лицемерной.

"Желание слышать только одну сторону конфликта и игнорировать другую, это достаточно ярко сегодня продемонстрировало голосование в СБ ООН <…>. Минские соглашения достаточно четко определяют стороны конфликта – и это не Украина и Россия, а Киев и Донбасс, но представителям Запада нужно втянуть в конфликт Россию и обвинить во всех смертных грехах", – пояснил Мирошник.

Он подчеркнул, что Запад не только не согласен на участие представителей ДНР и ЛНР в заседаниях Совбеза ООН, посвященным им, но даже не дает Донбассу возможность озвучить свою точку зрения. При этом он еще раз отметил, что без диалога с юго-востоком "нет и урегулирования конфликта".

"Но возможно, что США, Франции, Германии и прочим голосовавшим против это вовсе и не нужно. А это, в свою очередь, попытки загнать переговоры в тупик, а конфликт сделать затяжным или даже бесконечным, и это очень опасная тенденция, виновником которой выступает Запад", – заключил Мирошник.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Запад всяческими силами привязывает Россию к внутреннему украинскому конфликту на Донбассе. Это тренд. За это были заплачены американские деньги – с целью дестабилизировать ситуацию на Украине. Потому что это единственный реальный инструмент, с помощью которого можно демонизировать Россию в глазах международного сообщества. Но, несмотря на все эти усилия, на все резолюции и заявления, до настоящего момента российское военное присутствие не заявлено, а Минские соглашения достигнуты с участием четырех сторон, в том числе ЛНР и ДНР. И сегодня обязывать Россию отменить выборы на Донбассе – это политическое безумие. Очевидно, что Донбасс проведет выборы, потому что он живет своей жизнью. Да, Запад не будет признавать эти выборы, будет делать для этого все от него зависящее. Но самое главное, что это все равно будет налаживать мирную жизнь Донбасса", – сказал Вадим Колесниченко.