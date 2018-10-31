Эксперт: Канада будет "бороться" с подлодками РФ в Арктике? Пусть попробует

Канада подготовила ответ "российской угрозе" в Арктике, сообщают СМИ. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение, отметив, что не стоит обращать особого внимания на подобную реакцию со стороны Запада.

Королевский канадский военно-морской флот намерен приобрести британские фрегаты "Тип 26", предназначенные для борьбы с подлодками противника, сообщает Defense News.

При этом, как отмечает издание, постройка этих кораблей в Великобритании началась только прошлым летом, что может спровоцировать задержку поставок и рост стоимости кораблей. Авторы статьи считают, что подобные риски обусловлены желанием как можно скорее найти ответ "российской угрозе" в Арктике.

"Для канадцев оружие для борьбы с субмаринами – очень важный вопрос. Если вас беспокоят русские подводные лодки и угроза с воздуха, тогда "Тип 26" – подходящее решение", – приводит издание слова Брайана Кларка, офицера военно-морских сил США в отставке и аналитика Центра стратегических и бюджетных оценок.

Как заявил глава Lockheed Martin Canada, которая займется поставками британских кораблей канадскому флоту, в последние 15 лет западные державы в основном вкладывали средства в развитие противовоздушной обороны, однако теперь стало ясно, что угроза в значительной степени исходит и от подводных лодок.

В общей сложности Канада намерена закупить 15 фрегатов, которые обойдутся правительству в 60 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что страны-члены НАТО намерены заняться разработкой беспилотных морских систем, предназначенных для противодействия угрозе, исходящей от российских субмарин.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik прокомментировал эти сообщения.

"Нам нет нужды думать, почему либо Канада, либо США, либо еще кто-то в НАТО чем-то обеспокоился. Мы самодостаточная страна для того, чтобы рефлексировать на какие-то крики, мотивы или обвинения. Захотели – купили. Ради бога. Что касается наших подводных лодок, которые действуют в Атлантическом и Тихом океанах, их задача – обеспечение безопасности Российской Федерации теми методами, способами и средствами, которые для этого необходимы. Российский атомный подводный флот – это важный элемент обеспечения нашей национальной безопасности, важнейшая компонента стратегических ядерных сил в морском варианте и, разумеется, это средство парирования любых враждебных действий в отношении нашей страны. Все это показатель эффективности того, как мы сегодня обеспечиваем свою безопасность. А то, что это кого-то беспокоит… Главное, чтобы нас это не беспокоило… Наш атомный подводный флот действует скрытно, поэтому никакие усилия стран НАТО по затруднению его действий не приведут к тем результатам, которые они для себя планировали", – сказал Игорь Коротченко.