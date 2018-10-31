Эксперт: Россия и Индия сделали шаг в сторону отказа от гегемонии доллара

Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 в рублях. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил позицию Нью-Дели в этом вопросе.

Контракт на поставку комплексов С-400 "Триумф" в Индию заключен в рублях, рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее сообщалось, что Россия со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству перейдет на расчеты в национальных валютах вместо долларов.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках ЗРК С-400 "Триумф" в октябре 2016 года. Контракт заключили в начале октября этого года.

Предполагается, что по контракту на сумму, эквивалентную 5,43 млрд долларов, Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил позицию Индии в этом вопросе.

"Для Индии это способ показать, что она не зависит от Вашингтона в ключевых вопросах своей внешней политики. Об этом заявляло политическое руководство страны – что Индия будет покупать оружие, у кого она хочет, и так, как она этого хочет. Этот шаг (заключение контракта – ред.) является демонстративным посланием Вашингтону, который сейчас выражает свою обиду в отношении Индии, которая не прислушалась к просьбам и угрозам со стороны Белого дома и госдепартамента. Индия, таким образом, дает понять США, что она слишком большая страна, чтобы с ней можно было обращаться, как с марионеточной или вассальной структурой. Кроме того, это еще один маленький шаг в сторону отказа от тотальной гегемонии долларовой системы, и таких маленьких шагов становится все больше: в сфере оружия, в сфере энергоносителей, в других сферах", – сказал Борис Рожин.

С-400 – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.