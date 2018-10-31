Эксперт: Россия и Индия сделали шаг в сторону отказа от гегемонии доллара

Контракт на поставку комплексов С-400 "Триумф" в Индию заключен в рублях, рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов.
Ранее сообщалось, что Россия со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству перейдет на расчеты в национальных валютах вместо долларов.
Предполагается, что по контракту на сумму, эквивалентную 5,43 млрд долларов, Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил позицию Индии в этом вопросе.
"Для Индии это способ показать, что она не зависит от Вашингтона в ключевых вопросах своей внешней политики. Об этом заявляло политическое руководство страны – что Индия будет покупать оружие, у кого она хочет, и так, как она этого хочет. Этот шаг (заключение контракта – ред.) является демонстративным посланием Вашингтону, который сейчас выражает свою обиду в отношении Индии, которая не прислушалась к просьбам и угрозам со стороны Белого дома и госдепартамента. Индия, таким образом, дает понять США, что она слишком большая страна, чтобы с ней можно было обращаться, как с марионеточной или вассальной структурой. Кроме того, это еще один маленький шаг в сторону отказа от тотальной гегемонии долларовой системы, и таких маленьких шагов становится все больше: в сфере оружия, в сфере энергоносителей, в других сферах", – сказал Борис Рожин.
Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.